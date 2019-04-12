"Уклонение от службы в армии это грех" - улемы Таджикистана

Совет улемов Исламского центра Таджикистана призвал молодых граждан страны не уклоняться от воинской службы, а уклонение от выполнения этого государственного долга назвал грехом. Заявление, опубликованное на сайте Исламского центра, сделано в ходе начавшейся весенней призывной кампании в республике, сообщает «Азия-Плюс».

В заявлении, в частности, таджикские улемы взывают к патриотическим чувствам молодых граждан. «Кто любит свою Родину, должен быть преданным Родине, нации и культуре, так как любовь к Родине, защита отечества, территориальной целостности, безопасность и стабильность, поклонение своей культуре и национальным ценностям являются долгом каждого мусульманина. Любовь к Родине является одним из показателей имана (веры)», – говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в Таджикистане начался весенний призыв в ряды Вооруженных сил, но некоторые молодые люди уклоняются от службы в армии, а родители помогают им в этом. «Уклонение от исполнения священного долга – защищать Родину – является тяжким грехом, а те, кто способствуют его совершению, также совершают грех», – отмечается в заявлении.

Весенний призыв в ряды Вооруженных сил стартовал в Таджикистане 1 апреля и продлится до 31 мая. В рамках нынешней кампании в армию призываются молодые люди 18-27 лет. К настоящему времени в Хатлонской области призывная кампания выполнена на 32%, в Согдийской – на 35%, в районах республиканского подчинения – на 36%, в Душанбе – тоже на 36%. При этом в Горно-Бадахшанской автономной области план по призыву всего за 12 дней был выполнен на 106%. Как отметили в пресс-службе Министерства обороны, «практически со всех районов ГБАО многие ребята пошли служить добровольно».

В то же время многие таджикистанцы любыми способами избегают военной службы, так как в армии распространена дедовщина. Нередки случаи дезертирства. Так, 10 апреля стало известно, что таджикского солдата срочной службы, который шесть лет назад дезертировал из армии и сбежал в Москву, приговорили в Таджикистане к году службы в дисциплинарном батальоне (дисбат). В 2014 году из России на родину был экстрадирован обвиненный в дезертирстве гражданин Таджикистана Азизбек Каримов. В январе текущего года в аэропорту Еревана был задержан некий Рустам Р., который также находился в розыске за дезертирство. В октябре прошлого года сообщалось о четырех уклонистах, которые после прохождения медкомиссии в военкомате улетели в Москву.

К сожалению Совет улемов Таджикистана ни слова не говорит о грехах Верховного главнокомандующего Вооруженными силами республики - Эмомали Рахмона, который к слову позволил на земле Таджикистана устроить военную базу одного из самых анти-исламских государств в мире, не говоря уже о его отношении к мусульманам своей страны.