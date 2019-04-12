Египет отказался от участия в «арабском НАТО»

«Любимый диктатор Трампа» все же не является его марионеткой, вопреки популярному мнению. Впрочем, надо признать, что марионетками нельзя назвать никого из американских союзников на Ближнем Востоке, но это уже тема для отдельного разговора.

А сейчас - Египет отказался от участия в совместной военно-политической инициативе Соединённых Штатов и Королевства Саудовская Аравия (КСА) под названием «Ближневосточный стратегический альянс» (Middle East Strategic Alliance, MESA), который условно именуют «арабским НАТО». Данный проект нацелен на «сдерживание враждебной деятельности Ирана» в регионе и стал обсуждаться в арабском мире практически сразу после прихода в январе 2017 года в Белый дом Дональда Трампа.

По данным нескольких источников агентства Reuters, Каир дал понять о своём решении не входить в MESA прежде всего из-за абстрактности самого проекта. Египет сообщил об этом Вашингтону и арабским участникам потенциального альянса перед министерской встречей, состоявшейся в минувшее воскресенье, 7 апреля, в саудовской столице Эр-Рияде, сообщил один из источников. Каир не направил делегацию на встречу, где обсуждался вопрос создания «арабского НАТО».

Египет вышел из проекта, так как сомневается в серьезности этой инициативы, считает её лишённой конкретики и опасается того, что формирование альянса ещё больше усилит напряженность в его отношениях с Ираном и в ближневосточном регионе в целом, указывает другой источник агентства.

Еще один собеседник Reuters называет другую причину, еще более интересную. По его словам у египетского руководства нет уверенности в том, что президент США Дональд Трамп «выиграет второй срок» в Белом доме в следующем году. А поскольку Каир не знает, кто будет президентом США к концу 2020 года, и как он будет относиться к противостоянию с Ираном, египтяне считают членство в таком блоке слишком рискованным. Сам Трамп, разорвавший ядерный договор с Ираном, и последовательно дискредитирующий американскую традиционную политику на Ближнем Востоке, сделал все возможное, чтобы стороны подумали много раз, прежде чем заключить какое-либо долгосрочное соглашение с Вашингтоном.

Помимо Саудовской Аравии и Египта, другими предполагаемыми участниками MESA являются Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Иордания.

Напомним, что через два дня после министерской встречи в Эр-Рияде президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Вашингтон для переговоров с Трампом. Перед встречей указывалось, что лидеры двух стран будут говорить о проблемах безопасности на Ближнем Востоке, но не было ясно, обсуждали ли они «арабский НАТО».

Два арабских источника сообщили, что страны, остающиеся в MESA, «продвигаются к этой инициативе и будут оказывать дипломатическое давление на Египет, чтобы переубедить его».