Ограбление по-албански: преступники ограбили самолет в национальном аэропорту

Пока в одной части бывшей Османской империи открывают самый огромный аэропорт, в другой бывшей османской провинции в аэропорту случилась история, подтвердившая образ Албании как «османского дикого запада».

Во вторник на территории Национального аэропорта имени Матери Терезы, который находится на окраине Тираны, было похищено около 10 миллионов евро.

Три человека в фургоне налоговой инспекции смогли попали на территорию аэропорта в 3 часа дня и подъехать к самолету Austrian Airlines, который выгружал наличность из разных банков.

Злоумышленникам удалось попасть внутрь самолета, в зону багажа, откуда они похитили наличные на сумму 10 миллионов евро.

Грабители были одеты в маски и военную форму, а также были вооружены автоматами Калашникова и ручными гранатами.

На выезде из аэропорта грабители столкнулись с патрульной машиной сил быстрого реагирования. Произошла перестрелка, один из грабителей был убит, другие бежали. Убитого опознали, им оказался Адмир Муратадж, которого греческая полиция разыскивает за то, что он шесть лет назад сбежал из греческой тюрьмы, куда он попал за вооруженное ограбление. Муратаджа считали очень рискованным бандитом, особенно из-за характера преступлений, за которые он был осужден, и метода грабежей.

Такое ограбление в духе Дикого Запада в главном аэропорте европейской столицы, в стране, которая является членом НАТО и стремится стать членом Европейского союза, шокировало очень многих. Между тем министры инфраструктуры и внутренних дел бросились обвинять в инциденте китайскую компанию, которая управляет аэропортом. По их мнению, она пренебрегает своим контрактом, поэтому не в состоянии обеспечить соблюдение безопасности. Тем более, что это было уже третье по счету ограбление в аэропорту и поблизости.

«Концессионер не только отказался выполнить многочисленные запросы Государственной полиции о принятии мер с точки зрения физической безопасности, но во многих случаях даже не удосужился хотя бы официально ответить на официальную переписку», - сказал Сандер Ллешай, глава МВД. Кстати, отметим отдельно отношение китайцев к стране, в которой они делают бизнес.

В итоге аэропорт теперь будет охраняться военными. Военная полиция и специальный батальон вооруженных сил Албании возьмут под свой контроль обеспечение безопасности и будут размещены вдоль всего периметра аэропорта.