Большой переезд: Турецкие Авиалинии переехали в новый аэропорт Стамбула всего за 48 часов

В Стамбуле на выходных прошла одна из сложнейших логистических операций в истории, которой отдали дань уважения даже острые критики турецких властей. Всего в 45 часов, начиная с пятницы, Турецкие Авиалинии должны были полностью перенести свою инфраструктуру из своего старого хаба в аэропорту Ататюрка в новый грандиозный Стамбульский аэропорт.

Планировщики назвали эти выходные «Большим взрывом»: в общей сложности 10 000 единиц техники, от самолетов до огромных машин для буксировки самолетов и хрупких датчиков безопасности, были перевезены из аэропорта Ататюрка в новый аэропорт, расположенный в 30 км к северу от Черного моря. Уже 6-го апреля состоялся первый внутренний полет, из Стамбула в Анкару. Ожидается, что теперь все рейсы Турецких Авиалиний будут прибывать в новое место и оттуда же отправляться.

Илкер Айджи, глава Турецких Авиалиний, сообщил в своем заявлении: «Сегодня в нашем новом доме мы открываем двери нового приключения и снова летим в нашу столицу своим первым рейсом».

Ставки как никогда высоки. Президент Реджеп Тайип Эрдоган известен своим пристрастием к инфраструктурным мегапроектам: новые автомагистрали, мечети, порты и мосты, построенные для демонстрации величия как Турции, так и самого президента, преобразовали страну. Хотя предположительно они являются двигателями экономики, эти проекты часто заканчиваются с огромными затратами для налогоплательщика.

Эрдоган называет их своими «сумасшедшими проектами», и новый аэропорт возможно станет самым большим и самым безумным из всех. Предполагается, что к 2027 году, когда он будет полностью завершен, он станет самым загруженным аэропортом в мире с большим отрывом от конкурентов: шесть взлетно-посадочных полос и четыре терминала смогут принимать 200 миллионов пассажиров в год, 2000 самолетов из 250 авиакомпаний ежедневно, что превосходит конкурентов турецкого авиационного узла в Персидском заливе.

Проект вдохновляет одних и разочаровывает других — почти все признают, что аэропорт Ататюрка слишком загружен, но многие опасается, что растущие расходы на новый аэропорт способствует банкротству страны, которая уже находится на грани финансового кризиса.

Дата открытия аэропорта уже переносилась трижды, но власти настаивали на том, что главное здание терминала и две взлетно-посадочные полосы должны быть полностью введены в эксплуатацию к воскресенью, что, по словам критиков, является спешной и опасной попыткой остаться в графике.

Первоначально, предполагалось, что все авиакомпании переедут в эти выходные, но власти в конечном итоге решили ограничиться Турецкими Авиалиниями, национальным перевозчиком страны, когда стали ясны огромные масштабы этой операции. График переезда других авиакомпаний неизвестен, так же как и дата закрытия старого аэропорта, расположенного на шикарном участке недвижимости, который теперь будет выделен для «народного сада» и роскошных торговых и жилищных комплексов.

Впрочем, огромный переезд - это только первая из многих проблем, стоящих перед новым аэропортом. Несколько маршрутов уже действуют там, но несколько рейсов были приостановлены или отменены. В сообщениях говорится, что ангары грузового и общественного питания не закончены. Аэропорт был построен на высоте 60 метров над уровнем моря, а не рекомендованных 105 метров, что, как говорят критики, было попыткой сэкономить время и деньги.

У критиков есть и другие претензии к этому мега-проекту. По крайней мере, 27 смертельных случаев во время строительства были зарегистрированы с 2015 года. Работа была и вовсе ненадолго остановлена из-за протестов по поводу невыплаты заработной платы и спальных мест с клопами.

«Давление, чтобы открыть проект вовремя, ускорило работу и вызвало провал в контроле и мерах безопасности», - говорит Озгюр Карабулут, глава профсоюза работников на этом участке.

«Взорвался щит электропитания, и многие люди упали с высоты во время сильного ветра, когда мы вовсе не должны были работать».

Многих турок возмутил еще и факт массового присутствия иностранных рабочих — оказывается, турецкие мегапроекты не строятся без непальских и вьетнамских рабочих, и это в то время, когда сами турки строят объекты в других странах.

Помимо спешки открыть свои двери, многие проблемы нового аэропорта объясняют его «первородным грехом»: его местонахождением на заболоченном участке у Черного моря.

С самого начала проекта в 2009 году авиационные эксперты настаивали на том, что нестабильная местность, местное население птиц и изменчивая погода Черного моря, включая сильный ветер и туман, представляют угрозу безопасности воздушного движения.

«Боюсь, что это будет хаос», - говорит бывший пилот Турецких Авиалиний на условиях анонимности изданию The Guardian. «У нас нет никого с предыдущим опытом посадки там. Каждый пилот будет учиться ветру впервые».

«Логика была «мы собираемся построить новый аэропорт в этом месте», а не «где мы должны строить новый аэропорт?»».

Турецкие Авиалинии быстро расширились за последнее десятилетие, чему способствовало гео-стратегическое расположение Стамбула на перекрестке Европы, Африки и Ближнего Востока, что позволяет летать более короткими и экономичными рейсами, чем могут предложить другие перевозчики. Но успех авиакомпании расширил Аэропорт Ататюрка до предела, когда просто не осталось места для строительства новых взлетно-посадочных полос.

Новый аэропорт Стамбула вместе с третьим мостом через пролив Босфор, завершенным в 2016 году (значительно превышающим бюджет), и амбициозные планы по созданию канала в Стамбуле, способного конкурировать с Панамским и Суэцским, должны дать толчок развитию северу нынешнего города, в котором уже проживает не менее 15 миллионов человек.

По словам Айши Йикиджи, городского планировщика, участвующей в кампании по защите окружающей среды, стоимость этого развития на нынешний момент включает в себя 1,5 млн. деревьев, поскольку обширные участки северного Босфорского леса вырубаются, чтобы освободить место для новых проектов, без должного исследования воздействия на окружающую среду.

«Северный лес необходим для того, чтобы дать Стамбулу чистый воздух и воду, и, конечно, здесь обитает много диких животных», - сказала она. «Будут новые тепловые выбросы и выбросы углекислого газа. Ничего из этого не было учтено. Та же самая история повторяется со многими из этих больших проектов».

Как и в случае со всеми противоречивыми мегапроектами Турции, новый аэропорт обусловлен обещанием получения прибыли за счет партнерства между государственным и частным секторами. Но правительственные тендеры были в основном переданы группе из пяти компаний, чей долг в иностранной валюте растёт благодаря краху лиры в прошлом году.

Государственные банки гарантировали кредиты консорциума в размере не менее 13 млрд долларов, создавая то, что экономист Бахадыр Озгюр назвал «черной дырой» в государственных финансах, что вызывает особую обеспокоенность, учитывая, что Турция официально вступила в рецессию в феврале.

Прогнозы сначала рассматривали цифру в 150 млн., а затем уже и в 200 млн. пассажиров в год, несмотря на то, что в Стамбуле есть еще один аэропорт (меньших размеров аэропорт Сабихи Гекчен на азиатской стороне), и несмотря на то, что количество пассажиров Турецких Авиалиний упало на 10% после крушения лиры, что делает маловероятным скорую реализацию этой оценки.

«Независимо от всех других вопросов, математика просто не складывается», - говорит Бахадыр Озгюр. «Этот аэропорт является идеальным символом современной Турции».