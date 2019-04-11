Триполи: полмиллиона детей находятся в опасности

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в ливийской столице и вокруг нее из-за столкновений между солдатами т. н. Ливийской национальной армии и войсками, лояльными международно признанному правительству страны.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA), по меньшей мере 4500 человек были перемещены с тех пор, как начались столкновения шесть дней назад, когда Халифа Хафтар приказал своим войскам идти на Триполи.

UNOCHA добавила, что многие другие остаются в своих домах, и более 500 000 детей считаются находящимися под «непосредственной угрозой».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила во вторник о смерти по меньшей мере 47 человек, в том числе девяти мирных жителей.

Поскольку в среду продолжались боевые действия, самозванная Ливийская национальная армия (ЛНА) заняла позиции примерно в 11 км к югу от центра столицы, которая защищена множеством ополченцев и других групп, лояльных Правительству национального единства, поддерживаемому ООН (ГНА). Закаленные в боях силы из города Мисрата также прибыли в Триполи, чтобы помочь в борьбе против ЛНА.

Сообщается, что ситуация в южных пригородах столицы остается очень напряженной, и воюющие стороны борются за контроль над заброшенным международным аэропортом города. Вчера войскам Хафтара удалось вернуть себе аэропорт, который был заброшен с 2014 года, после того, как он был поврежден во время тяжелых столкновений между конкурирующими вооруженными группами.

Между тем взлетно-посадочная полоса единственного действующего столичного аэропорта Митига на восточной окраине Триполи была разбомблена авиацией Хафтара в понедельник.