В июле в Алжире будет новый президент

В четверг, 4 июля, в Алжире пройдут президентские выборы, говорится в заявлении временного и.о. президента.

Абделькадер Бенсалах был назначен во вторник, чтобы заменить бывшего президента Абдельазиза Бутефлику, ушедшего в отставку в результате массовых протестов. Как мы уже сообщали, люди не удовлетворены отставкой одного лишь Бутефлики и требуют ухода всей системы.

Временный лидер, похоже, старается не искушать судьбу, поэтому сразу же назначил скорую дату выборов, пообещав полностью прозрачный демократический процесс.

Выбор даты скорее всего не случаен — 5 июля страна отмечает день независимости от Франции, так что это можно воспринимать как рождение нового Алжира.

Те, кто находится у власти с момента обретения независимости, являются частью того поколения, что добыло независимость, как сам Бутефлика. Однако алжирская молодежь, а это большинство населения, хочет смотреть вперед, а не назад.

В среду тысячи протестующих снова вышли на улицы. Профсоюзные чиновники из множества секторов организовали перерывы в работе.

Сотни людей заполнили площадь перед Grande Poste, центральным почтовым отделением столицы, которое стало символом протестов. Ряды полицейских в защитном снаряжении стояли рядом с водяной пушкой.

Однако в долгожданной речи могущественный командующий армией Алжира, который сыграл важную роль в падении Бутефлики, поддержал Бенсалаха, заявив, что национальные институты должны быть сохранены во время переходного периода.

Генерал Ахмед Гайд Салах также сказал, что военные будут следить за процессом перехода, но добавил, что не хочет вмешиваться.

Гайд Салах, выступая в региональном военном штабе в Оране, сказал, что «неразумно» организовывать выборы в трехмесячный переходный период, предусмотренный конституцией, без институционального руководства, имея в виду Бенсалаха.

Он также сказал, что судебная система будет заниматься делами о коррупции и воскрешать дела, которые были прекращены.

Он вновь предупредил о предполагаемой иностранной руке, которая, по его утверждению, поощряет определенных лиц управлять переходом и манипулирует протестующими, чтобы дестабилизировать нацию и «сеять разногласия среди детей народа ... с целью привести страну к конституционной пустоте».

Гайд Салах не сказал, кто именно вмешивается, но сослался на «некоторые иностранные стороны, учитывая их исторический послужной список» - вероятно завуалированная ссылка на бывшую метрополию во Франции.