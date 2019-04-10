Сербы играют с огнем на Балканах

Эскалация межобщинной напряженности в Боснии и Герцеговине (БиГ), военная фаза которой была заморожена Дейтонскими соглашениями, снова начинает затрагивать вопросы мира и войны, которая может вспыхнуть в этом регионе в любой момент.

В частности, Милорад Додик (на фото выше), фактический правитель так называемой Республики Сербской (РС), представляющий ее в коллективном президентстве БиГ, заявил о планах создания резервного состава полиции РС. Надо понимать, что эта т.н. полиция фактически является легальным прикрытием вооруженных сил РС, которые ей, по условиям Дейтонского мира, иметь нельзя, и численность которой должна быть ограничена. Создание резервного состава этой т.н. "полиции" прямо не нарушает эти ограничения, так как состоящие в нем не будут ее действующими сотрудниками. При этом они будут готовиться к немедленному вводу в действие при необходимости, которой в условиях БиГ может быть только новая война, для чего под них будут резервироваться соответствующие вооружение и экипировка.

Однако открыто вооружающий свое парагосударственное формирование Додик пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую. На днях он заявил, что руководство ведущей общенациональной организации мусульман-босняков - Партии Демократического Действия (SDA) начало составление списков мусульман - участников прошлой войны с их спецификацией по родам войск, военным профессиям, фронтам, на которых они воевали и т.д. Руководство партии в лице ее лидера Бакира Изетбеговича и представителя босняков в коллективном президентстве БиГ Шафика Джаферовича назвало эти заявления "абсолютной бессмыслицей", направленной на демонизацию мусульман в стиле пропаганды Милошевича и оправдание агрессивных действия и планов самого Додика.

А эти планы Додик даже не скрывает - на днях в интервью сербскому СМИ "Эспрессо" он представил карту "новой сербской державы", включающей в себя помимо международно признанной территории Сербии территории Республики Сербской БиГ, часть Черногории и Косово.

По сути Додик продолжает дело своих предшественников по строительству "Великой Сербии", осужденных за военные преступления Гаагским трибуналом: Слободана Милошевича, Радована Караджича и Ратко Младича. Правда, получив в прошлой войне по зубам, адепты "Великой Сербии 2.0." существенно поумерили свои апетиты - теперь они не претендуют на всю Черногорию и Косово, "довольствуясь" лишь их населенными сербами частями, а также не заискаются о куске Хорватии, очищенном от сербской оккупации в результате операции "Буря" в 1995 году.

Напротив, именно хорватов великосербы активно и небезуспешно сейчас пытаются привлечь к своим новым авантюрам в БиГ. Показателен в этом смысле был вчерашний визит в Мостар на экономическую выставку, организованную Драганом Човичем, выступающим за выделение из Федерации БиГ ее хорватской части по примеру РС, не только Додика, но и президента соседней Сербии Александра Вучича - при игнорировании этой сходки босняцкими национальными лидерами.

В связи с этим стоит напомнить о недавнем скандале из-за несостоявшейся провокации хорватских спецслужб, которые вели массовую вербовочную кампанию среди мусульман БиГ с целью представить их потом "исламскими террористами", а Боснию - центром таковых в Европе.

Все эти события явно выстраиваются в один ряд, потенциально способный превратиться в линию фронта.