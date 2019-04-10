С почином: в Крыму пройдет суд по первому делу о недоносительстве

В аннексированном Крыму 10 апреля состоится первое заседание суда по первому на полуострове уголовному делу о так называемом недоносительстве, сообщают Крым.Реалии.

По словам крымского адвоката Эмиля Курбединова, заседание должно состояться в 9:30 в подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя.

«Обвиняемый по этому делу Осман, – вины не признает. Его обвиняют в том, что он «не донес» в ФСБ на брата жены, якобы достоверно зная, что тот воюет в Сирии против интересов России. Ст. 205.6 Уголовного кодекса России – до одного года лишения свободы. Этот «пробный шар» во многом повлияет на дальнейшее применение данной уголовной статьи. Не пошел на сотрудничество со следствием – вот тебе статья за «недонос»! – написал Курбединов в Фейсбуке.

Напомним, что в ноябре прошлого года в аннексированном Крыму возбудили первое уголовное дело о недоносительстве ФСБ России.

Как сообщалось, в мае 2016 года у крымского татарина, имя которого адвокаты, представляющие его интересы, не стали называть, прошли первые обыски, была изъята техника. По версии следствия, он якобы знал о том, что брат его супруги находится в Сирии, однако не сообщил в правоохранительные органы и продолжал с ним общение.

В Крыму это прецедент после принятия поправок в российское законодательство в рамках так называемого «пакета Яровой». Статья о недоносительстве предполагает ответственность в виде штрафа до 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года.