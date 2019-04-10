Протестующие в Алжире отвергают временного президента

Полиция в столице Алжира использовала слезоточивый газ и водяную пушку для разгона в тысяч студентов, протестующих против назначения нового временного президента, являющегося частью режима, который они пытаются свергнуть.

Демонстрация в центре Алжира во вторник состоялась, когда парламент официально утвердил спикера верхней палаты Абделькадера Бенсалаха в качестве исполняющего обязанности главы государства на следующие 90 дней вместо Абдельазиза Бутефлики, который подал в отставку на прошлой неделе под давлением протестов.

Назначение Бенсалаха соответствует конституции Алжира, но протестующие, которые изгнали Бутефлику после 20 лет пребывания в должности, не удовлетворены этим шагом, потому что спикер является ключевым союзником бывшего президента и опытным инсайдером режима.

Во вторник, выступая по телевидению, 76-летний политики пообещал организовать свободные выборы в течение своего 90-дневного срока полномочий и сказал, что надеется, что они приведут к появлению президента, приверженного строительству нового Алжира.

Бенсалах, которая не может участвовать в выборах, не пользуется поддержкой оппозиционных партий, которые воздержались от заседания во вторник в парламенте.

Бенсалах также объявила о планах срочно создать "суверенный" орган с помощью политического класса и гражданского общества, чтобы помочь создать необходимые условия для "честных и прозрачных" опросов.

показали, что силы безопасности приближаются к демонстрантам, кричащим «с системой», обливают их перцовым баллончиком, стреляют из водяной пушки и используют дубинки, чтобы разбить толпу.

Бенсалах - одна из трех фигур, назначенных Бутефликой на ключевые посты, к отставке которых призывают протестующие, называя их «три Б». Два других - Нуреддин Бедауи, назначенный в прошлом месяце главой правительства, и глава Конституционного совета Тайеб Белайз, который заменит Бенсалаха в случае его отставки.

"Бенсала, Белайз и Бедауи — вон!" - протестующие кричали во вторник, когда они собрались на площади перед главным почтовым отделением, символом массовых митингов.

«Девяносто дней - это просто достаточное время, чтобы система смогла поддержать себя и придать себе новую фигуру, новый фасад», - говорит Амина Афаф Чайеб, алжирская активистка в столице Франции, Париже.

«Мы хотим демократии и больших институциональных реформ», - добавила она.

«Я очень сомневаюсь, что Бенсала, который является продуктом системы, сможет направить нас к этому. Нам нужно переходное правительство, переходная фаза, чтобы поставить нас на правильный путь - настоящая демократическая республика, где все алжирцы будут участвовать как настоящие граждане».

Между тем, армия, повлиявшая на отставку Бутефлики, заняла выжидательную позицию. Влиятельные военные Алжира говорят, что народ страны имеет право на мирную атмосферу, но пока не комментируют назначение Бенсалы на пост временного президента.

Во вторник министерство обороны заявило, что армия будет стремиться обеспечить «законное право алжирского народа на полное спокойствие для настоящего и будущего страны».