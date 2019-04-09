В Казахстане названа дата президентских выборов

Выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года. Об этом в эфире республиканских телеканалов объявил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Токаев подчеркнул, что досрочные выбор необходимы, «чтобы снять неопределенность». При этом он добавил, что советовался по данному вопросу с Нурсултаном Назарбаевым.

Сразу после обращения Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента и поручил ЦИКу обеспечить их организацию, правительству — принять необходимые меры по их финансовому обеспечению, акимам на местах — обеспечить составление списков граждан, обладающих избирательным правом.

Между тем, стало известно, что спикер казахстанского Сената Дарига Назарбаева (дочь Нурсултана Назарбаева) не планирует баллотироваться в президенты Казахстана. Об этом сообщила помощник Назарбаевой Сауле Мустафаева, передает Tengrinews.kz. Так что династии Назарбаевых скорее всего во главе Казахстана не будет.

Согласно казахстанскому законодательству выдвижение кандидатов в президенты начинается со дня, следующего за днем объявления, и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за два месяца до выборов.

Президентом может быть избран гражданин Казахстана по рождению не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в республике последние 15 лет и имеющий высшее образование. Кандидат в президенты также должен иметь не менее пяти лет опыта работы на госслужбе или на выборных государственных должностях.