Дело хиджабов: готовится ли выселение татар-мусульман?

Дело с описью МВД Татарстана религиозно соблюдающих школьниц и семей в республике вызвало оправданно широкий резонанс в мусульманской среде. Но лишь немногие осмелились задуматься о том, к чему все это в итоге может привести...

Напомним, что на прошлой неделе мусульманскими правозащитниками был получен разосланный в школы документ, предписывающий их руководству собирать информацию о детях, в чьих семьях придерживаются норм Ислама. В МВД Татарстана и пресс-службе президента Татарстана не стали отрицать достоверность этого документа, но заявили, что это "личная инициатива исключительно конкретного сотрудника".

Мусульманская общественность, как всегда, и в общем-то правильно, оценила произошедшее как очередной эпизод государственно-исламофобских будней в РФ. Однако ряд татарских комментаторов с длинной исторической памятью и пониманием процессов, происходящих сейчас в республике, РФ и вокруг нее, поставили вопросы гораздо радикальнее.

Так, те, кто в курсе, как начинался распад СССР и межнациональные бойни на его окраинах, знают, что в ряде случае им предшествовало составление подобных списков лиц нежелательных национальностей органами государственной власти, которые потом передавались погромщикам, курируемым спецслужбами.

Также, ни для кого не секрет, что вопрос о сохранении или ликвидации Татарстана уже давно стоит на повестке дня. Но ведь принципиально в этом вопросе не сохранение названия и символических атрибутов Республики Татарстан - скажем, в Китае тоже формально существует Синцзянь-Уйгурский Автономный Район, но о положении уйгуров в нем никому сегодня рассказывать не надо. Принципиально сохранение Татарстана именно как республики - оплота крупнейшего мусульманского народа РФ, стоящего поперек горла "Русскому миру" РПЦ.

И с этой точки зрения нейтрализация именно религиозно соблюдающей части татар, которая сегодня по сути является ядром татарского этноса и преградой от его окончательной ассимиляции, может быть ключом к решению "татарского вопроса". Убери эту прослойку, и "светские татары" не будут представлять никакой проблемы, тем более, с учетом развития проекта "православных татар", перенос которого на территорию Республики явно в планах у его инициаторов. То есть, формально может тогда сохраниться и Татарстан, но его реальное наполнение будет "русскомирным": православно-русским, русскоязычным, светско-татарским и православно-татарским.

А религиозно соблюдающие мусульмане в таком случае могут быть как направлены в лагеря перевоспитания по китайско-уйгурскому образцу, так и просто "эвакуированы" за пределы крупных городов республики под предлогом "профилактики терроризма" и "обеспечения безопасности", как вариант - в условиях "военного времени", на пороге которого путинская Россия сегодня баллансирует.

Конечно, все это может показаться ненаучной фантастикой и нагнетанием слухов и страхов. Но, с другой стороны, давайте зададимся вопросом: многие ли чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, крымские татары поверили бы в то, что они будут депортированы "родной советской властью"? Или многие крымские татары еще в 2013 году поверили бы, если бы им рассказали, что всего через год Крым будет захвачен "вежливыми людьми", и в в нем начнутся репрессии против мусульман, выдавливание их с полуострова и его активное заселение переселенцами из материковой России?