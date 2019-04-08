Армия правительства в Триполи обещает освободить все территории, захваченные Хафтаром

Армия, стоящая за правительством национального единства объявила о контрнаступлении в защиту Триполи, пообещав вернуть все районы, захваченные силами Хафтара.

В воскресенье полковник Мухаммад Гнуну заявил журналистам в Триполи, что операция контрнаступления, получившая название «Вулкан гнева», было направлено на «очистку всех ливийских городов от агрессивных и незаконных сил».

Объявление прозвучало, когда силы Хафтара заявили, что провели первый воздушный налет на пригород Триполи в рамках своей цели свергнуть международно-признанное правительство национального единства и контролировать Триполи.

Предполагаемое нападение произошло после того, как силы ПНЕ начали воздушные налеты на самозваную Ливийскую национальную армию (ЛНА) Хафтара в 50 км к югу от Триполи в субботу, по сообщениям, убив одного человека.

В воскресенье министерство здравоохранения международно-признанного правительства Ливии заявило, что в результате столкновений в южной части Триполи погибли 11 человек и 23 получили ранения.

Сообщается, в западной Ливии объявлена всеобщая морализация — крупнейшая с 2011 года.

Между тем миссия ООН в Ливии (МООНПЛ) обратилась с настоятельным призывом к двухчасовому перемирию в южных пригородах для эвакуации раненых и мирных жителей, оказавшихся в боевых действиях.

«[МООНПЛ призывает] все вооруженные стороны в районе Вади-Раби, Аль-Кайех, Гаср Бен Гахир и Аль-Азизия соблюдать гуманитарное перемирие [между 14:00 и 16:00 по Гринвичу] для обеспечения эвакуации раненых и мирных жителей спасательными командами и Ливийским Красным Полумесяцем.»

Опасаясь, что могут начаться масштабные бои, жители города начали запасаться продуктами и топливом.

С тех пор как Хафтар начал свое наступление четыре дня назад, с обеих сторон были убиты не менее 35 человек, включая мирных жителей.

В заявлении министерства здравоохранения правительства Триполи говорится, что по меньшей мере 21 человек был убит, в том числе врач, и еще 27 получили ранения.

Ахмад аль-Месмари, представитель войск Хафтара, заявил в субботу, что 14 солдат ЛНА были убиты.

Как сообщается, «Высший совет исламского суфизма» в Ливии в воскресенье призвал страны мира оказать давление на Египет, ОАЭ и Саудовскую Аравию, чтобы они прекратили агрессию против Ливии, имея ввиду поддержку ими Хафтара.

Совет в своем заявлении призвал жителей из всех регионов присоединиться к защите своей столицы, призвав всех своих единомышленников принять участие в этом историческом акте, говорится в заявлении.

Высший совет примирения в Большом Триполи также призвал в воскресенье шейхов восточной провинции и их сановников уделить первостепенное внимание интересам страны на этом «четко сформулированном» этапе в истории Ливии, выслушать голос разума и взять на себя ответственность за прекращение этой войны.

ПНЕ контролирует Триполи, столичный город на северо-западе Ливии, в то время как ЛНА связана с параллельной администрацией, базирующейся на востоке страны, которая распалась на клубок конкурирующих силовых баз после свержения бывшего лидера Муамара Каддафи в 2011 году.