Хафтар все же двинулся на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу страны Триполи — не дожидаясь начала нового раунда мирных переговоров под эгидой ООН.

При этом в самом Триполи как раз сейчас находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призывает к деэскалации конфликта. «Я обеспокоен военными перемещениями в Ливии и рисками столкновений. [У кризиса в Ливии] нет военного решения», — сообщает он в твиттере.

Как сообщает Al Jazeera, Хафтар отдал приказ не стрелять в гражданских, а также гарантировал безопасность тем, кто добровольно сложит оружие.

Между тем верховный муфтий Ливии шейх Садык аль-Гарьяни, который является, к слову, одним из ведущих ученых маликитского мазхаба в наши дни, призвал отстаивать столицу.

«Ливийский народ должен сопротивляться и сражаться с силами Хафтара в Триполи, чтобы не допустить преступлений против человечности, совершенных в [восточных городах] Дерне и Бенгази», - сказал муфтий Садык аль-Гарьяни.

«Уже не секрет, что миссия ООН в стране сотрудничает с Хафтаром».

Напряженность возросла в среду после того, как силы Хафтара двинулись к западной части страны, что побудило правительство в Триполи объявить военную тревогу.

В среду медиацентр ЛНА сообщил в Facebook, что несколько подразделений направились «в западный регион, чтобы очистить его от оставшихся террористических групп».

В ответ на продвижение ЛНА вооруженные группы в городе Мисрата, которые поддерживают правительство в Триполи, заявили в четверг, что заблокируют наступление на столицу.

В совместном заявлении, опубликованном в четверг, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Италия и Объединенные Арабские Эмираты призвали к немедленной деэскалации напряженности в Ливии.