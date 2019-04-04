Правительство Триполи объявило полную боевую готовность

Международно признанное правительство Ливии в Триполи объявило о полной боевой готовности после того, как восточные силы, лояльные генералу Халифе Хафтару, заявили, что они выдвинулись в западную часть страны.

«Мы выпустили инструкции и объявили об общей готовности всех военных и сил безопасности, принадлежащих к нашей армии, чтобы они были готовы», - говорится в заявлении правительства Триполи.

Это объявление последовало вскоре после того как Хафтар отдал приказ в среду об «очищении западной зоны от террористических групп».

Напомним, что в последние годы Хафтар, командир самозваной Ливийской национальной армии (ЛНА), расширил свои позиции в значительной части Ливии.

На видео, опубликованном медиа-офисом ЛНА, видна колонна бронетехники и пикапов с тяжелыми орудиями на дороге.

«Выполняя его приказы [Хафтара], несколько военных подразделений перебрались в западный регион, чтобы зачистить оставшиеся террористические группы, расположенные в их последних укрытиях», - сообщают в ЛНА.

В этом заявлении не было никаких подробностей, но этот район, по-видимому, является прибрежной дорогой, связывающей восточный город Бенгази, главную базу ЛНА, с Триполи на западе Ливии.

Краткое столкновение между ЛНА и силами, связанными с премьер-министром Файесом аль-Сарраджем, главой администрации в Триполи, было отмечено в среду вечером возле города к югу от столицы.

«Прямо сейчас происходят столкновения к югу от Триполи ... в Гарьяне», - заявил представитель ЛНА Ахмед Мисмари в эфире канала «Аль-Арабия».

Корреспондент «Аль-Джазиры» из Триполи, Махмуд Абдуль-Вахид, говорит, что таким образом ЛНА показывает свою силу.

«Многие аналитики и военные эксперты в Ливии говорят, что это своего рода демонстрация силы или мощи. Силы Хафтара используют это для того, чтобы, прежде всего, запугать своих противников на западе страны, а, во-вторых, для проверки их сил», сказал Абдуль-Вахид.

«Они хотят видеть, кто хочет противостоять им в западном районе».

Между тем, Организация Объединенных Наций проводит в этом месяце конференцию в юго-западном городе Гадамес, чтобы обсудить политическое решение конфликта, подготовить страну выборам (которые уже давно откладываются) и избежать военного столкновения.

Абдуль-Вахид говорит, что, возможно, Хафтар хочет добраться до Триполи до конференции, «чтобы он мог навязать себя как фактический командир безопасности в западном районе».

Кирилл Семенов, глава Центра исламских исследований при Институте инновационного развития, в своем материале для «Независимой газеты», также считает, что конференция может привести вместо мира к новому витку противостояния в стране.

«Существует ряд предпосылок к тому, что данная конференция вместо мира принесет очередной виток противостояния в Ливии. Так, миссия ООН до сих пор отказывалась публиковать повестку дня конференции и имена участников, она только указала, что в ней примут участие от 120 до 150 человек, представляющих все ливийские партии и организации. В связи с этим 150 известных ливийских политиков и активистов выразили обеспокоенность тем, что поддерживаемая ООН национальная конференция приведет страну к еще большему хаосу из-за отсутствия прозрачности. Существуют опасения, что мероприятие будет проведено исключительно в интересах Хафтара».

Ливия находится в смуте после того, как в 2011 году при поддержке НАТО был смещен ее давний диктатор Муамар Каддафи.

В богатой нефтью стране есть как минимум две конкурирующие администрации: одна находится в Триполи, а другая - в восточном городе Тобрук, связанная с Хафтаром.