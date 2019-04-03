Балканский Рубеж Исламофобии

Наша статья о связи между расстрелом мечети в Новой Зеландии и фильмом "Балканский рубеж", вышедшим на российские киноэкраны, вызвал предсказуемую реакцию у недоброжелателей из числа "защитников сербов". Нас, разумеется, обвинили в натяжках и использовании громкой трагедии для беспочвенных обвинений в адрес "сербских борцов", которые согласно мифологии их русских защитников, сами являются жертвами всемирного антиправославного заговора.

Однако статья, по содержанию весьма схожая с нашей, вышла вчера на страницах авторитетного американского журнала "Внешняя Политика" (Foreign Policy). В тексте под названием "Балканы - мировая столица исламофобии" ее автор Янис Бабулиас, к слову, с типично греческими именем и фамилией, также констатирует новую тенденцию - превращение "сербских героев" и "сербской борьбы" во вдохновляющий пример для западных воинствующих исламофобов вроде Андреаса Брейвика и Брентона Тарранта.

Бабулиас обращает внимание на множественные апелляции террориста к своим сербским кумирам - это и многочисленные имена сербских лидеров и названия памятных дат сербской истории, написанные им на оружии, из которого он расстреливал мирных мусульман, и известный сербский шлягер, породивший девиз исламофобов всего мира - "Remove kebab", под которым он ехал на свою кровавую акцию. Он также обращает внимание на то, что Таррант характеризует себя типичными названиями балканских борцов с Исламом: Turkofagos ("Пожиратель турок") и kebab removalist (устранитель кебабов).

Весьма подробно вся эта мифология разъяснена в другой статье, также вышедшей недавно в англоязычном СМИ "Внутри Балкан" (Balkan Insight). В ней показано, что согласно мировоззрению сербских четников (шовинистов), "турками" считаются все мусульмане, включая коренное население Балкан, исповедующее Ислам - славяне босняки и иллирийцы албанцы. Последние в рамках этого мировоззрения считаются "потурченцами" - "предателями веры предков", что практически дословно совпадает с пассажем из манифеста Тарранта, в котором он пишет, что больше всех ненавидит именно европейцев, принявших Ислам.

Это не первый раз, когда западные эксперты обратили внимание на нездоровый интерес доморощенных крестоносцев к сербской теме. Так, ранее британский Economist указывал на то, что 1,5-тысячестраничном манифесте другого маньяка - Брейвика сербы упоминаются почти 1000 раз (!), а Радован Караджич и Радко Младич рассматриваются как одни из главных геров борьбы с "исламской угрозой".

Забавно в этой связи то, что наряду с теми нашими недоброжелателями в России, которые честно разделяют подобные взгляды Брейвика и Тарранта на Ислам, есть другие, которые, вдохновляясь Караджичем и Младичем, до сих пор считают их чуть не ли не интернационалистами и борцами за сохранение многонациональной Югославии, подвергшейся агрессии Запада. Если эти люди всерьез так считают, они просто не понимают двуличия и коварства сербской шовинистической пропаганды, способной использовать для той или иной аудитории те аргументы, что она желает слышать. Для "антиглобалистов" это могли быть сказки о том, сербы боролись за сохранение многонациональной Югославии, но каждый, кто действительно в курсе, как и почему происходил ее распад, знает, что к нему привел именно разворот от титовской политики югославского интернационализма к великосербской политике Слободана Милошевича, в рамках которой началась мобилизация воинственных сербов на религиозно-шовинистической основе.

Поворотный момент всей этой истории, о котором сегодня говорит все больше наблюдателей - это глобализация сербской антиисламской мифологии и ее популяризация на Западе. В каком-то смысле можно сказать, что идеология и эстетика четников вытесняет в крайне правых кругах Запада гитлеровскую, утраившую свою актуальность. Последнее связано и с тем, что Гитлер стремился к заключению союза с исламскими силами, поддерживая дружбу с муфтием Иерусалима Амином-хаджи, и с тем, что он весьма плохо относился к народу, представители которого сегодня играют одну из ключевых ролей в распространении исламофобии по всему миру. С этой точки зрения гитлеровский миф малополезен для обоснования борьбы с Исламом и союза с сионизмом, а вот сербский и вообще балканско-антиисламский подходят в этом качестве идеально. Напомним в этой связи и о теплой дружбе Радована Караджича с ультра-сионистскими кругами, и о том, что Милорад Додик сегодня продолжает его политику и в этом тоже - при голосовании в ООН об осуждении решения Доналда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля именно сербская часть руководства Боснии и Герцеговины не позволила этой стране присоединиться к лагерю осуждающих его.

Все это не стоит воспринимать как какую-то экзотику или конспирологию. Связи и убеждения этих сил и людей лежат на поверхности и ими не скрываются. Осужденных сербских военных преступников считает своими героями нынешнее руководство т.н. Республики Сербской, созданной посредством геноцида мусульман. Это руководство поддерживает, например, австрийская Партия Свободы, представитель которого в нынешнем правительстве Австрии, министр внутренних дел Герберт Кикл читал лекции движению "Идентарии", которому террорист Брентон Таррант делал пожертвования. Как Таррант собирается решать "мусульманский вопрос", он наглядно продемонстрировал. Но ведь ровно то же, но в куда больших масштабах делали Караджич и Младич. Которых поддерживает нынешнее руководство Республики Сербской, которое поддерживают западные антиисламские круги, которые поддерживает и Таррант.

Круг замкнулся, не так ли? Вам все еще кажутся натяжками наши размышления?