Бруней: султана критикуют за его приверженность Шариату

Мы обещали следить за тихой «консервативной революцией» султана Брунея, который вводит шариатские наказания за содомию и прелюбодеяние. И вот гневный шквал от мировой общественности не заставил себя ждать.

Как сообщает Аль-Джазира: Организация Объединенных Наций раскритиковала новые «жестокие и бесчеловечные» законы, которые должны вступить в силу на этой неделе в Брунее, и которые предусматривают казнь через побивание камнями за прелюбодеяние и однополый секс, а также ампутации рук за кражу.

Глава ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем заявлении в понедельник призвал правительство Брунея прекратить вступление в силу «драконовского» нового Уголовного кодекса, заявив, что он «станет серьезным ударом по защите прав человека народа Брунея в случае его реализации».

В заявлении в понедельник Бачелет призвал Бруней придерживаться давнего обычая и не применять законы о смертной казни, которые остались в его книгах. Страна в последний раз провела казнь в 1957 году.

«На самом деле, ни одна судебная система в мире не может претендовать на то, чтобы быть безошибочной, и факты свидетельствуют о том, что смертная казнь непропорционально применяется к людям, которые уже уязвимы, с высоким риском судебных ошибок. Я настоятельно призываю Бруней продолжать фактически мораторий на применение смертной казни», сказала Бачелет.

Глава ООН по правам человека также предупредила, что новые законы могут поощрять «насилие и дискриминацию» по признаку пола, сексуальной ориентации и религиозной принадлежности.

«Любое религиозное законодательство не должно нарушать права человека, включая права тех, кто принадлежит к религии большинства, а также религиозных меньшинств и неверующих», - сказала она.

Но кроме Бачелет свои осуждающие комментарии высказали еще и очень многие политики, правозащитные группы и знаменитости, включая актера Джорджа Клуни и музыканта Элтона Джона.

Клуни и Джон вообще призвали бойкотировать отели, принадлежащие султанату, в том числе отель «Беверли Хиллз», Дорчестер в Лондоне и Plaza Athenee в Париже.

Также на прошлой неделе бывший вице-президент США Джо Байден назвал новый уголовный кодекс Брунея «ужасным и аморальным» и заявил, что такой «ненависти и бесчеловечности» нет оправдания.

Британия, Австралия и Новая Зеландия - все они призвали Бруней отказаться от изменений в своем уголовном кодексе.

Зато мусульманские консервативные соседи Брунея, некоторые из которых тоже наказывают за гомосексуализм (хоть и не так строго), в основном одобрительно промолчали.

В публичном обращении султан призвал к более строгому исламскому учению, но не упомянул новый уголовный кодекс.

«Я хочу, чтобы исламское учение в этой стране стало сильнее», - сказал он в своем выступлении на национальном телевидении в конференц-центре столицы Бандар-Сери-Бегаван.

«Я хотел бы подчеркнуть, что страна Бруней - это ... страна, которая всегда посвящает свое поклонение Аллаху».

Он сказал, что хочет, чтобы мусульманский призыв к молитве (азан) звучал во всех общественных местах, а не только в мечетях, чтобы напоминать людям об их исламских обязанностях.

Султан, который занимает трон уже более пяти десятилетий, также настаивает на том, что Бруней это «справедливая и счастливая» страна.

«Любой, кто приезжает в эту страну, получит приятные впечатления и будет наслаждаться безопасной и гармоничной окружающей средой», - сказал султан Хассанал Болкиах.