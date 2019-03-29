Бруней вводит смертную казнь за содомию и прелюбодеяние

Новый закон, который вступит в силу со следующей недели, будет наказывать содомию и прелюбодеяние смертью в небольшом юго-восточном азиатском султанате Бруней Дар ус-Салам.

В соответствии с новым уголовным кодексом, начиная с 3 апреля, все лица, признанные виновными в совершении таких преступлений, будут подвергаться раджму, то есть забиванию камнями до смерти. Наказание будет «засвидетельствовано группой мусульман».

Курс на восстановление наказаний категории худуд (предписанных по шариату уголовных наказаний) был объявлен еще в 2014 году, и с тех пор постепенно реализуется на практике. А 29 декабря 2018 года на веб-сайте генерального прокурора Брунея была незаметно объявлена ​​последняя фаза реализации, включая новые положения, которые были охарактеризованы большинством сторонних наблюдателей как «жестокие».

Правозащитные организации уже поспешили выразить ужас по поводу уголовного кодекса, который включает такие наказания, как ампутация руки за кражу.

«Бруней должен немедленно прекратить свои планы по осуществлению этих жестоких наказаний и пересмотреть свой уголовный кодекс в соответствии со своими обязательствами в области прав человека. Международное сообщество должно срочно осудить действия Брунея по применению этих жестоких наказаний на практике», - заявляет Рейчел Чхоа-Говард, исследователь Amnesty International из Брунея.

Напомним, что широкий международный протест разразился еще в 2014 году, когда о Брунее стали говорить, как о первой стране региона, которая приняла закон Шариата — что безусловно не совсем правильно, ибо шариат так или иначе присутствует и в других странах региона, например, в Малайзии и Индонезии. Но безусловно, если не считать индонезийскую провинцию Ачех, именно крошечный нефтяной султанат с населением чуть более 450 000 человек не стал ограничиваться личными и семейными делами, но также принял и шариатские наказании категории худуд.

В целом же считается, что Бруней становится все более консервативным в последние годы. Напримет, там запретили продажу алкоголя.

Новый уголовный кодекс был объявлен в мае 2014 года султаном Брунея Хасаналом Болкиахом, который также является премьер-министром страны. Объявляя об этом, правительственный веб-сайт процитировал султана, сказавшего, что его правительство «не ожидает, что другие люди примут и согласятся с ним, но будет достаточно, если они просто будут уважать нацию так же, как она уважает их».

По сути в Брунее разворачивается настоящая консервативная революция, которую мало кто замечает, как среди мусульман, так и среди немусульман. Причин у этого несколько: малые территория и население (вся страна — практически личная вотчина султана, даже министерства расположены в его дворце), довольство самих брунейцев своим султаном, обеспечившим им достаточно высокий уровень жизни (пятое место в мире по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности), отдаленность от Ближнего Востока и Европы, и возможно самый главный фактор это крепкая позиция султана в том, что иногда называется «аристократическим клубом» - Хассанал Болкиах учился в британском военном колледже, был посвящен в рыцари королевой Елизаветой, носит почетные звания главного маршала авиции и главного адмирала флота Британии. А еще он почетный профессор МГИМО, но это так, к слову. Вероятно именно это все и позволяет ему идти по сути против течения, в отличие от других «толерантных» правителей.

Чем закончится эта «революция» мы вряд ли сможет предугадать. Но как минимум следить внимательно за Брунеем, да и за всем регионом в целом, мы продолжим.