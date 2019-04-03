Мехмет Вефа Даг, турецкий бизнесмен, осевший в Южной Африке около двух десятилетий назад, стремится получить амбициозный титул первого президента страны, рожденного в Турции.

Даг, который родом из восточной турецкой провинции Ван и имеет двойное гражданство Турции и ЮАР, был выдвинут на выборы 8 мая своим Национально-демократическим движением Южной Африки (НДДЮА). НДДЮА, заменившее партию Аль-Шура, которую он основал в 2016 году, стремится оставить свой след на предстоящих выборах и обещает улучшение экономики страны. Партия судя по всему исповедует нечто вроде социального консерватизма. Ведущие лица в ней мусульманские, хотя по утверждениям лидеров она открыта для немусульман тоже.

Даг приехал в Кейптаун в 2001 году после окончания турецкого университета и открыл успешный оптовый бизнес.

«У нас 8000 зарегистрированных членов партии, и мы планируем провести большую кампанию в Кейптауне 23 марта. Я родился в Турции, но люди здесь считают меня одним из своих», - говорит Даг. Политик проиграл выборы мэра в Кейптауне три года назад, но это его не смущают. В интервью Yeni Safak Даг сказал, что он является первым гражданином Южной Африки, родившимся за границей, который будет бороться за президентское кресло. «НДДЮА входит в пятерку ведущих партий в Кейптауне, и мы создали альянс с восемью другими партиями, чтобы увеличить наши шансы на победу», - сказал он.

Кандидат обещает «социальный пересмотр» в случае избрания и говорит, что он будет стимулировать местную экономику с помощью таких проектов, как автомобиль местного производства, услуги скоростных поездов, а также строительство «самого большого аэропорта в Африке» - самые большие аэропорты это вообще похоже турецкая черта.