Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика ушел в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика все таки подал в отставку, уступив власть перед лицом массовых уличных протестов против его 20-летнего правления, сообщают государственные СМИ Алжира.

Больной 82-летний лидер страны заявил, что уходит в отставку в письме, опубликованном информационным агентством APS во вторник, спустя всего несколько часов после того, как командующий армией потребовал немедленных действий, чтобы отстранить его от должности.

«Мое намерение ... состоит в том, чтобы способствовать успокоению душ и умов граждан, чтобы они могли коллективно вести Алжир к лучшему будущему, к которому они стремятся», - заявил Бутефлика в письме президенту Конституционного совета.

«Я принял это решение, чтобы избежать и предотвратить аргументы, которые, к сожалению, искажают текущую ситуацию, и не допустить ее превращения в серьезные столкновения, чтобы обеспечить защиту людей и имущества», - добавил он.

Это объявление вызвало празднование в столице Алжира городе Алжире, где сейчас тысячи людей поют песни и машут флагами.

Напомним, что Ахмед Гайд Салах, начальник штаба армии, на прошлой неделе призвал объявить Бутефлику непригодным для правления, а в понедельник больной президент заявил, что он уйдет до конца своего срока 28 апреля.

Во вторник Салах вновь повторил свое требование об импичменте, сказав: «Мы больше не можем тратить время».

Он добавил: «Мы решили четко ... поддержать людей, чтобы все их требования были выполнены».

В течение дня во вторник усиливалось давление - оппозиционные группы требовали немедленной отставки Бутефлики, в то время как сотни студентов шли через Алжир, требуя замены политической системы, которую многие считают неспособной к существенным реформам.

Отставка Бутефлики поставит его союзника Абделькадера Бенсалаха, председателя верхней палаты парламента, на пост исполняющего обязанности президента на 90 дней до следующих выборов.

Алжирская оппозиция считает, что необходимо создать переходный совет, чтобы проложить путь к свободным и справедливым выборам в стране.

«Бенсалах и армия не будут способствовать свободным выборам. Наиболее доверенные люди Бутефлики по-прежнему являются частью системы. Они не хотят свободных выборов, потому что могут оказаться в тюрьме», - говорит Назим Талеб из оппозиционного движения «Рахаб».

Проблема в том, что в Алжире просто не существует сильных организованных оппозиционных движений — Бутефлика в свое время зачистил все алжирское пространство от любой оппозиции, либо с помощью подкупа либо путем репрессий. Это значит, что реальная власть сейчас может упасть в руки тому, кто поспособствовал уходу Бутефлики — командующему армией.

Разумеется, очень многим наблюдателям все это напоминает до боли знакомый египетский сценарий. Там тоже был свой Бутефлика — Хосни Мубарак, и свой Салах — Абдель-Фаттах ас-Сиси. Не исключено, что найдется и свой Мухаммад Мурси на какой-то короткий переходный период.

Именно этого сейчас больше всего и опасаются протестующие, которые требуют, чтобы ушел не только Бутефлика, но и вся «старая гвардия».

Раз уж Бутефлика ушел скажем несколько слов о нем, как уже об исторической личности, которая для одних алжирцев является спасителем, а для других оппортунистом.

Избранный президентом Алжирской Народно-Демократической Республики в 1999 году, 82-летний политик является пятым и старейшим главой североафриканского государства.

Его сторонники приписывают ему прекращение кровопролитной гражданской войны, которая унесла жизни примерно 200 000 алжирцев в течение 1990-х годов, но его критики утверждают, что он слишком задержался у власти.

Бутефлика родился в марокканском городе Уджда 2 марта 1937 года, хотя семья его происходила из города Тлемсен в западном Алжире.

В 1956 году, в возрасте 19 лет, Бутефлика вступил в Армию национального освобождения, военную ветвь анти-колониального Фронта национального освобождения, а затем принял участие в войне за независимость против Франции.

Молодой Бутефлика быстро поднялся по партийным рядам, завоевав доверие Хуари Бумедьена, командира АНО, базирующегося в Марокко, который впоследствии захватил власть путем бескровного переворота в 1965 году.

В 1957 году Бумедьен назначил Бутефлику административным секретарем в пятом вилаяте (провинции), фактически поручив молодому офицеру надзирать за ситуацией в его родовом регионе.

После того, как Алжир получил независимость в 1962 году, члены AОН, базирующиеся в западной части Алжира и вдоль марокканской границы, известные как группа или клан Уджда, взяли на себя контроль за зарождающимся государством.

Протеже Бумедьена был назначен министром по делам молодежи, спорта и туризма в возрасте 25 лет в первой администрации Алжира после обретения независимости под руководством президента Ахмеда Бен Беллы.

Бутефлика, министр спорта и молодежи, слева от президента Бен Беллы, в Сенегале, 1963 г.

В 1963 году Бутефлика стал самым молодым министром иностранных дел в мире - рекорд, который он сохраняет за собой до сих пор (человек, которого Бутефлика сменил, Хемисти, стал министром иностранных дел в возрасте 32 лет в 1962 году).

Возраст Бутефлики не помешал ему сыграть важную роль в формировании места независимого Алжира в мировых делах.

В те годы Алжир был молодой страной, возглавляемой радикальным революционным поколением, которое решило порвать с прошлым — полная противоположность того образа, с которым Бутефлика ассоциируется сегодня.

Алжир был центром анти-колониального третьемировского движения. Колонизация по-прежнему сильно сказывалась на сознании Алжира, влияя на внешнюю политику страны и решимость освободить покоренных людей во всем мире.

Движения, начиная от партии Черных пантер Элдриджа Кливера и заканчивая Национальным фронтом освобождения Омана и Персидского залива, нашли убежище в столице Алжира.

Аргентинский революционер Че Гевара и южноафриканский Нельсон Мандела также получили материальную поддержку и даже, в случае последнего, военную подготовку.

Несмотря на свой молодой возраст, Бутефлика знал, как правильно разыгрывать свои карты в контексте хищнического внутрипартийного соперничества.

Он встал на сторону своего наставника, Бумедьена, во время путча, свергнувшего Бен Беллу в июне 1965 года, и остался на посту министра иностранных дел.

В 1967 году, после военного поражения арабов от Израиля во время Шестидневной войны, Бутефлика разорвал дипломатические отношения с США.

«Нет сомнений в том, что империализм снова ударил по Ближнему Востоку», - сказал он.

Одетый в лучшие костюмы и с сигарой в руке, главный дипломат Алжира заслужил репутацию неутомимого защитника «третьего мира» - идеи о том, что вновь освободившиеся страны не должны вставать ни на сторону Запада, ни на сторону советского блока в их соперничестве времен холодной войны.

Абдельазиз Бутефлика и госсекретарь США Генри Киссинджер, 1974 год

В 1974 году Бутефлика был назначен президентом Генеральной Ассамблеи ООН и в качестве беспрецедентного шага пригласил палестинского лидера Ясира Арафата впервые выступить в стенах ООН.

Однако после смерти Бумедьена в 1978 году Бутефлика начал терять свое положение. Обвинения в коррупции вынудили его отправиться в добровольное изгнание в 1981 году, сначала в Швейцарию, а затем в Объединенные Арабские Эмираты.

Тем временем, так как экономика Алжира сильно зависела от продажи углеводородов, правящая элита Алжира была вынуждена отказаться от однопартийной системы, когда в середине 1980-х годов цены на нефть резко упали.

Последовала постепенная политическая либерализация, которая позволила партии «Исламский фронт спасения» (ИФС) закрепиться во внутренней политике.

Бутефлика вернулся в Алжир в 1987 году и был повторно принят в центральный комитет ФНО два года спустя.

Военные отменили законодательное голосование страны в 1991 году, которое, по словам историков, несомненно, привело бы к власти ИФС в самой большой стране Африки.

Этот шаг не обошелся без последствий. В стране разгорелась десятилетняя гражданская война.

В 1994 году, в разгар гражданской войны, Бутефлика отклонил предложение стать президентом, опасаясь, что военные обладают слишком большой властью и не позволят ему управлять страной.

Но пять лет спустя он согласился баллотироваться и был избран практически беспрепятственно с 74 процентами голосов.

Остальные шесть кандидатов покинули выборы за 24 часа до голосования, заявив, что президентские выборы были сфальсифицированы.

Бутефлика провел свои первые годы в качестве президента, пытаясь положить конец гражданской войне, ограничивая свои усилия Хартией мира и национального примирения 2005 года, которая объявила амнистию вооруженным группировкам.

Затем Бутефлика намеревался вывести страну из дипломатической изоляции, а ее экономику из застоя.

Абдельазиз Бутефлика во время предвыборной речи в 1999 году

Высокие цены на нефть в период между 2004 и 2014 годами позволили президенту инвестировать значительные средства в строительство инфраструктуры страны, в частности, в строительство новых дорог, завершение проекта дальнего метро и строительство крупнейшей в Африке мечети.

Эти проекты, однако, не оправдали ожиданий многих людей, и они обвинили семью президента и близкое окружение в том, что именно они извлекают наибольшую пользу из этих инициатив по государственному строительству.

«Под руководством Бутефлики Алжир упустил исторический шанс развиваться во всех сферах жизни, в политическом, экономическом и социальном плане», - говорит журналист независимой газеты El Watan Хасен Оуали.

Несмотря на то, что многие хвалят его за восстановление гражданского правления над военными, Оуали сказал, что президент зашел слишком далеко.

«Бутефлика сосредоточился на концентрации всех полномочий в руках президента. Он проводил время, пытаясь ослабить армию и государственные учреждения, различные министерства и национальное собрание».



«У него сильная склонность к монархическим способам управления. Доказательством является то, что он находится у власти в течение 20 лет и хочет снова выдвигаться, чтобы провести «более глубокие реформы»».

В 2008 году президент изменил конституцию, чтобы позволить себе баллотироваться на третий срок. К тому времени сообщения о его плохом здоровье уже начали циркулировать, но еще не вызывали слишком большой общественной тревоги.

Когда в 2011 году Арабская весна свергала лидеров, включая лидеров соседних Туниса и Ливии, Бутефлика смогла использовать огромные нефтяные богатства страны и угрозу нестабильности, чтобы остаться у власти.

Население получало щедрые субсидии и кредиты под низкие проценты. Все это в сочетании со страхом гражданской войны, подобной той, что Алжир пережил всего лишь несколько лет назад, удержало Бутефлику у руля.

К 2012 году казалось, что он готов уйти в отставку. «Мое поколение закончено», - сказал он в своей речи. «Наше время прошло. Наше время прошло. Наше время прошло». Но этого не случилось.

Бутефлика снова баллотировался и выиграл выборы в 2014 году, несмотря на то, что перенес инсульт годом ранее.

Уже в этом году он объявил, что будет баллотироваться снова. Но как мы уже точно можем сказать сегодня, Бутефлика переоценил свои силы.

Как бы то ни было, он остается одним из тех политических динозавров, которые создали арабский мир и весь Ближний Восток таким, как мы его знаем сегодня.