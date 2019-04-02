Отчаявшиеся жители Сибая готовы на «радикальные меры»

В воскресенье 31 марта жители Сибая собрались перед зданием сибайского филиала УГОК (Учалинский горно-обогатительный комбинат). В собрании приняли участие 20-30 человек, сообщает "МК Сеть".

— Мы обсудили экологические проблемы в городе, но никаких подписей не собирали. Я считаю, что делать обращения пока не имеет смысла. Если ситуация в Сибае не изменится в течение 10-15 дней, то нам придется принимать более радикальные решения в виде массовых митингов, — цитирует издание одного из участников схода.

Кроме того, сообщается, что в нескольких микрорайонах города прошли встречи местных жителей – в Третьем микрорайоне, в поселке Горный и на улице Баймакская. Были собраны подписи на коллективное заявление по расселению и установке санитарных зон.

Напомним, что в Сибае 26 марта официально завершены работы по подтоплению карьера.