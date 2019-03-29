В Крыму ухудшилась ситуация с правами человека — Amnesty International

Международная правозащитная организация Amnesty International заявляет об ухудшении ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму. Об этом говорится в докладе Amnesty International в Секретариате Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), передают «Украинские новости».

«Против откровенных критиков незаконной аннексии полуострова Российской Федерацией продолжает активно проводиться политика притеснения, угроз и запугиваний. Эти репрессии часто направлены как против активистов и выдающихся представителей крымскотатарской общины, так и против проукраинских активистов и общественных деятелей», – говорится в тексте доклада.

Amnesty International также сообщает, что Крым фактически остается закрытым для международных наблюдателей за соблюдением прав человека.

Правозащитники отмечают случаи преследования, заключения и депортации членов Меджлиса крымскотатарского народа в связи с запретом, наложенным на этот орган самоуправления правительством России в 2016 году.

В докладе также говорится о репрессивных мерах против членов правозашитного объединения «Крымская солидарность», в том числе о слежке, прерывании встреч и проверок удостоверений личности, которые проводили российские силовики.

Кроме этого, организация привела примеры преследования мусульман в Крыму и притеснения свободы слова в средствах массовой информации и в сети интернет.