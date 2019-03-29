В Турции отменили матч между футбольными командами из Стамбула и Крыма

Матч между турецкой командой «Истанбулспор» и созданной в оккупированном Россией Крыму «крымскотатарской» командой «Къызылташ», который должен был пройти в среду в Стамбуле, был отменен, сообщает Daily Sabah.

«Истанбулспор» объявил об отмене встречи на своей странице в Twitter.

По словам одного из организаторов матча, игра была отменена Федерацией футбола Турции (TFF) после запроса из турецкого министерства иностранных дел.

Глава крымскотатарской диаспоры в Стамбуле Джелял Ичтен заявил, что так как Крым находится под международными санкциями, команды, приезжающие оттуда, не могут принимать участие в международных матчах.

«Мы от лица крымскотатарского сообщества Стамбула обратились в нужные учреждения для того, чтобы этот матч не состоялся. Напомнили им о том, что Крым сейчас под санкциями со стороны мирового сообщества. Мы предупредили их, что если они сыграют матч с этой крымской командой, то мировые санкции коснутся и команды «Истанбулспор». Вероятно, они обратили внимание на наши предупреждения и отменили матч», — сказал он в сюжете украинского телеканала ATR.

Крым, который является частью Украины, был оккупирован Россией в марте 2014 года по итогам вторжения российских войск на полуостров и незаконно проведённого под их присмотром «референдума». Украина и международное сообщество не признали действия Москвы и ввели политические и экономические санкции против России и ее граждан.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не признает статус крымских команд как российских и ввел запрет на матчи крымских команд под эгидой Российского футбольного союза (РФС).