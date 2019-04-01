Вышло приложение Арабский для iOS

АРАБСКИЙ ЯЗЫК? С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Полтора года назад мы опубликовали в Play Market приложение АРАБСКИЙ АЛФАВИТ для Android устройств. С того времени пользователи iPhone просили создать версию для iOS устройств. Сегодня мы можем порадовать их!
Создана версия приложения для iOS устройств (iPhone, iPod touch, iPad) и в данный момент оно доступно на РУС и ENG языках. Скачать можете по ссылкам ниже:
Скачать РУС ВЕРСИЮ
Скачать ENG VERSION
ПАРУ СЛОВ О ПРИЛОЖЕНИИ:
Всего в приложении 41 урок. После освоения программы вы сможете читать любой огласованный текст на арабском языке. Приложение является САМОУЧИТЕЛЕМ!
ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ:
Уроки снабжены высококачественными рисунками
Места артикуляции букв подробно показаны рисунками
Примеры кликабельные и имеют аудио-озвучку
Программа составлена по методике от лёгкого к трудному
Приложение работает без интернета
Доступно на РУС / ENG языках
ДЛЯ КОГО ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ?
Всем кто решил освоить арабский язык с нуля. Для начинающих приложение самое оно.