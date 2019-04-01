Просвещение

Вышло приложение Арабский для iOS

1 апреля в 11:43 -------------------------------------------------- 0
Источник: t.me

АРАБСКИЙ ЯЗЫК? С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Полтора года назад мы опубликовали в Play Market приложение АРАБСКИЙ АЛФАВИТ для Android устройств. С того времени пользователи iPhone просили создать версию для iOS устройств. Сегодня мы можем порадовать их!
Создана версия приложения для iOS устройств (iPhone, iPod touch, iPad) и в данный момент оно доступно на РУС и ENG языках. Скачать можете по ссылкам ниже:

Скачать РУС ВЕРСИЮ

Скачать ENG VERSION



ПАРУ СЛОВ О ПРИЛОЖЕНИИ:

Всего в приложении 41 урок. После освоения программы вы сможете читать любой огласованный текст на арабском языке. Приложение является САМОУЧИТЕЛЕМ!

ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

✔ Уроки снабжены высококачественными рисунками
✔ Места артикуляции букв подробно показаны рисунками
✔ Примеры кликабельные и имеют аудио-озвучку
✔ Программа составлена по методике от лёгкого к трудному
✔ Приложение работает без интернета
✔ Доступно на РУС / ENG языках 

ДЛЯ КОГО ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ?

✔ Всем кто решил освоить арабский язык с нуля. Для начинающих приложение самое оно.

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