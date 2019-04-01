Вышло приложение Арабский для iOS

АРАБСКИЙ ЯЗЫК? С ЧЕГО НАЧАТЬ?



Полтора года назад мы опубликовали в Play Market приложение АРАБСКИЙ АЛФАВИТ для Android устройств. С того времени пользователи iPhone просили создать версию для iOS устройств. Сегодня мы можем порадовать их!

Создана версия приложения для iOS устройств (iPhone, iPod touch, iPad) и в данный момент оно доступно на РУС и ENG языках. Скачать можете по ссылкам ниже:



Скачать РУС ВЕРСИЮ



Скачать ENG VERSION





ПАРУ СЛОВ О ПРИЛОЖЕНИИ:



Всего в приложении 41 урок. После освоения программы вы сможете читать любой огласованный текст на арабском языке. Приложение является САМОУЧИТЕЛЕМ!



ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ:



Уроки снабжены высококачественными рисунками

Места артикуляции букв подробно показаны рисунками

Примеры кликабельные и имеют аудио-озвучку

Программа составлена по методике от лёгкого к трудному

Приложение работает без интернета

Доступно на РУС / ENG языках



ДЛЯ КОГО ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ?



Всем кто решил освоить арабский язык с нуля. Для начинающих приложение самое оно.