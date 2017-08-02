Вышло приложение для Android «МУАЛЛИМ АС-САНИ»

Решили учить арабский язык?
Первый этап к изучению арабского языка - это алфавит, буквы, правильное произношение арабских букв. В странах СНГ этому обычно учатся по известной книжке "ВТОРОЙ УЧИТЕЛЬ" (МУАЛЛИМ САНИ) татарского богослова прошлого века Ахмадхади Максуди. Все вроде хорошо, но в век интернета и технологий, когда книги переходят в цифровой формат не совсем удобно с собой книжки таскать. На днях вышло ПРИЛОЖЕНИЕ для Android устройств, которое по сути является тем же ВТОРЫМ УЧИТЕЛЕМ, но отличается тем что в нём примеры имеют аудио озвучку, места артикуляции букв подробно показаны высоко качественными рисунками, уроки не нуждаются в учителе.
Всего в приложении 41 урок. После освоения программы вы сможете читать любой огласованный текст на арабском языке. Приложение является самоучителем и как понятно из названия, не нуждается в учителе.
ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ:
✔ Уроки снабжены высоко качественными рисунками
✔ Примеры кликабельные и сопровождаются аудио файлами
✔ Программа составлена по методике ОТ ЛЁГКОГО К ТРУДНОМУ
✔ Приложение работает без интернета
ДЛЯ КОГО ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ?
✔ Для всех кто решил освоить арабский язык с нуля. Для начинающих приложение самое оно.
ЧТО Я ПОЛУЧУ ПОСЛЕ ОСВОЕНИЯ ВСЕХ УРОКОВ?
✔ После освоения всех уроков вы сможете читать любой огласованный текст на арабском языке.
ДЛЯ КАКИХ ос ДОСТУПНО ПРИЛОЖЕНИЕ?
Пока только для Android на РУСС/ENG языках. Ссылки:
В данный момент идёт завершение разработки приложения для iOS устройств.
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