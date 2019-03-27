Крым: десятки обысков в домах крымских татар

В аннексированном Крыму сотрудники российских силовых органов сегодня с утра провели обыски в не менее 25 домах крымских татар, подозреваемых в причастности к запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир, сообщает общественная правозащитная организация «Крымская солидарность».

Адвокатов, которые прибыли на место обысков, российские силовики не пропустили.

Ранее сообщалось, что обыски проходят в селе Строгоновка Симферопольского района, в микрорайоне Каменка Симферополя, селе Владимировка Белогорского района Крыма.

В ФСБ России подтвердили проведение обысков в Крыму, однако не назвали количества подозреваемых и их фамилий.

По данным активистов, в микрорайоне Каменка квартал, где проходит обыск, перекрыт Росгвардией. Местных жителей не пропускают домой. Кроме того, несколько человек задержали возле дома местного жителя Рустема Сейтхалилова.

Сообщается, что сотрудники российской МВД, которые оцепили микрорайон, призвали его жителей разойтись. После получения отказа они окружили и избили людей. В результате инцидента было задержано двоих человек - Эскендер Мамутов и Эмиль Зиядинов.

Известно также, что российские силовики увезли в управление ФСБ России в Крыму жителей Симферополя Фархада Базарова, Ризу Иззетова и Шабана Умерова, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».