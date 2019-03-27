Командующий алжирской армией призвал к немедленной отставке больного президента

Спустя несколько недель после начала протестов в Алжире командующий алжирской армией Ахмед Гайд Салах призвал к признанию президента Абдельазиз Бутефлика непригодным для управления страной, сообщает Аль-Джазира.

Напомним, что хотя Бутефлика позднее отменил свое решение, 82-летний президент перенес выборы, назначенные на апрель, и заявил, что останется у власти до принятия новой конституции, что фактически продлевает его нынешний срок.

Во вторник в телевизионном обращении главнокомандующий Салах заявил, что считает требования народа обоснованными и что президентский пост должен быть освобожден.

«Мы должны принять решение, которое поможет нам выйти из этого кризиса… решение, которое уважает и придерживается конституции, чтобы оно было подходящим для всех сторон», - сказал Салах.

«Это решение предусмотрено статьей 102 Конституции», - сказал он.

В соответствии со статьей 102, Конституционный совет может определить, что президент слишком болен, чтобы полноценно выполнять свои функции, и попросить парламент объявить его непригодным. Бутефлику же редко видели на публике после перенесенного инсульта в 2013 году.

Если две трети депутатов нижней и верхней палат парламента ратифицируют решение совета, то глава верхней палаты Абделькадер Бенсалах будет исполнять обязанности временного президента не менее 45 дней.

Телеканал Эль-Билад сообщает, что после заявления Салаха Конституционный совет созвал специальную сессию.

Следует заметить, что главнокомандующий армией является одной из самых влиятельных фигур в Алжире, и его заявление действительно может проложить путь к устранению Бутефлики.

Добавим, что заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как Хосин Халдун, представитель правящего Фронта национального освобождения (ФНО), заявил, что попросит партию отказаться от поддержки предложения Бутефлики о проведении национальной конференции, направленной на то, чтобы вывести страну из нынешнего политического тупика.

Однако, алжирская оппозиция, протестующая с 22 февраля, не вдохновилась заявлением главного военного страны. Они говорят, что их цель это новое правительство национального консенсуса, а командующий армией Салах и глава сената Бенсалах — такие же участники старого режима, как Бутефлика.

«Алжирский народ не согласен с тем, чтобы правительство или символ власти этой системы управлял переходным периодом», - сказал Мустафа Бучачи, юрист и лидер протеста, как сообщает интернет-издание Huffpost Maghreb.

В комментариях аналитики говорят, что военные Алжира посылают «смешанные сообщения» с начала демонстраций.

«Сначала это было «мы не потерпим хаоса», а затем «мы с голосом народа», и то, что сегодня сказал Гайд Салех, стало подтверждением того, что военные заняли сильную позицию на политической арене» - говорит Далия Ганем Язбек сотрудница Ближневосточного центра Карнеги, живущая в Алжире.

«То, что он сказал сегодня, подтверждает, что алжирские военные были и останутся преданными стражами власти Алжира», - сказала Язбек.

По ее словам, у армии, скорее всего, есть свой кандидат, имя которого может быть названо в ближайшие дни.

Старший политический аналитик Аль-Джазиры Марван Бишара также назвал заявление Салаха значительным событием, отметив, что Бутефлика назначил новое правительство и пообещал политические реформы.

«Это важный поворотный момент для Алжира ... он (Бутефлика) подготовил почву для нового национального диалога в Алжире, чтобы проложить путь к демократизации страны», - сказал Бишара.

«То, что происходит сегодня, судя по всему, прямо противоположно тому, что нам было обещано».

Объявление Салаха сигнализировало о «значительном обострении» и «в основном означает, что армия захватила власть», добавил Бишара.

Саид Сали, глава Алжирской лиги за права человека, говорит, что по его мнению импичмент президента Бутефлики не является «окончательным решением».

«Важно, чтобы армия не молчала», - сказал он. «Однако я не могу быть удовлетворен решением Гайда Салаха, поскольку мы имеем дело не с простым избирательным кризисом, а с глубоким политическим кризисом».

Он добавил: «Сегодняшняя ситуация не способствует проведению прозрачных и справедливых опросов. Во-первых, мы должны стремиться к новому политическому старту, предусматривающему широкомасштабные далеко идущие меры. Это должно включать реформирование закона о собраниях, закона о политических партиях, а также закона об общественных средствах массовой информации. Это не может быть достигнуто в течение следующих трех месяцев. Процесс перехода требует больше времени».

Между тем, ранее во вторник тысячи людей вернулись на улицы Алжира, призывая Бутефлику уйти в отставку, и тем самым поддерживая давление со стороны населения.

После объявления Салаха некоторые демонстранты также скептически отнеслись к плану начальника армии.

Ассил Мулессойл, 24-летний студент, изучающий язык в Тлемсене, сказал, что это был «мягкий военный переворот».

«Армия не должна вмешиваться в политику и должна держаться подальше от продолжающегося политического кризиса. Мы хотим, чтобы режим перешел от военного к гражданскому правлению», - сказал он.

Самия Сад, 25 лет, студентка медицинского факультета в Сетифе, назвала объявление Салаха «эгоистичным».

«Он пытается спасти себя, пожертвовав Абдельазизом Бутефликой», - сказала она. «Мы не наивны. В течение нескольких недель мы призывали всю правящую клику, включая Ахмеда Гайда Салаха, уйти в отставку. Мы хотим, чтобы вся старая гвардия отошла в сторону».