Быть людьми и быть мусульманами

Негодование или просто разочарование в мусульманском сегменте рунета от реакции дорогих соотечественников или бывших соотечественников на события в новозеландском Крайстчерче в начале недели к ее концу заметно сменились на эйфорию от противоположной реакции на эти события самих новозеландцев.

Есть от чего! Премьер-министр, женщины-полицейские и тысячи обычных новозеландок, в знак солидарности с мусульманами одевающие в эти дни платки, призыв к пятничной молитве, звучащий по национальному телевидению, толпы пришедших к месту ее проведения новозеландцев, самые искренние слова, жесты и символы солидарности со стороны этих людей.

Все это, бесспорно, должно быть оценено, и за это должно быть отплачено соответствующей благодарностью. И не просто на словах сейчас, когда всех захлестывают эмоции. Мусульмане, живущие в немусульманских обществах, в которых получают такую поддержку, должны помнить это, чтобы в момент, когда в беде оказываются их соседи, немусульмане, оказывать эту поддержку и им, проявлять с ними человеческую солидарность. Так в общем-то обычно и происходит, но об этом приходится говорить в связи с тем, что в исламской среде в подобных случаях каждый раз появляются голоса, что, мол, недопустимо солидаризироваться с немусульманами, что наши сердца и помыслы вместо этого должны быть с нашими страдающими и обездоленными единоверцами, о которых никто не думает и т. п. Бесспорно, о единоверцах мы должны думать и помогать им, как можем, но живя среди других людей, если нам нравится в трудный момент получать от них поддержку, мы должны взять за правило и оказывать ее в подобных случаях, как нечто само собой разумеющееся. Хотя, конечно, далеко не во всех немусульманских обществах, в которых живут мусульмане, и им готовы оказывать такую поддержку и нуждаются в ней от них, и это мягко говоря…

Вместе с тем, от чего сейчас хотелось бы предостеречь наших единоверцев, так это от эффекта торжествующего победителя. Да, Ислам как Религия Аллаха так или иначе будет торжествовать, как бы ни пытались погасить его свет ее враги. Но вот мусульманам, по правде сказать, торжествовать пока не с чего.

То, что эти новозеландцы проявили такие человечность и сочувствие — это говорит в их пользу, и пусть Аллах воздаст им за это в этом мире и спасет и воздаст в следующем — но это не заслуга мусульман. Увы, не вернет это и погибших мусульман. А вот сделаны ли даже не столько их близкими и соседями (они, понятное дело, сейчас находятся не в том состоянии), сколько их единоверцами, которые могут стать жертвами подобных атак, выводы из этой ситуации? Проанализированы ли причины, которые позволили одному подонку, не встретив эффективного сопротивления, застав врасплох безмятежных людей, убить аж полсотни человек, словно в какой-то компьютерной игре? Сколько мечетей и исламских центров в немусульманских странах, под боком у которых живут люди с такими же взглядами как у убийцы, то есть, желающие истребления всех мусульман, обзавелись за эту неделю службами безопасности? Обсудили, как усилить ее в них, в частности, на время многолюдных собраний — по пятничным, праздничным молитвам, во время таравихов?

В исламской среде, к сожалению, сегодня чрезвычайно распространено мышление религиозных халявщиков, когда мусульмане, игнорируя обязанности, возлагаемые на них шариатом, да и просто здравым смыслом, пребывают в уверенности, что Аллах все равно им даст победу. Еще хуже, когда мышление религиозных халявщиков оборачивается мышлением религиозных мазохистов, которые считают, что ценой этого успеха должны быть кровь и слезы мусульман, на поверку вызванные не объективной необходимостью, как например, в условиях войны, когда жертвы неизбежны и оправданы, а исключительно их пассивностью и расхлябанностью, невыполнением ими своих индивидуальных и коллективных обязанностей практического, мирского (му'амалят) характера.

Мы должны научиться смотреть стратегически и видеть в каждой ситуации ее оборотные стороны. Да, беда может содержать в себе возможность триумфа, который мы наблюдали сегодня со стороны Ислама по отношению к врагам, желавшим извести его в Новой Зеландии. Но надо понимать, что и то, что выглядит как триумф, может нести с собой вызовы, которые, если их заблаговременно не проанализировать и не подготовить ответы на них, могут обернуться новыми ударами и трагедиями.

Так, конечно, нет мусульманина, сердце которого не могло не порадовать возвещение свидетельства Единобожия миллионам людей по национальному телевидению Новой Зеландии. Однако как мы могли наблюдать в ходе мониторинга соответствующих реакций, это порадовало далеко не всех немусульман, в том числе, и тех, кто в целом по-человечески весьма сочувствовал жертвам и их близким. Причины понятны — Новая Зеландия это страна, основанная все-таки на ценностях христианства, и думается, что если бы завтра после (не дай Бог) теракта в христианской церкви в мусульманской стране по ее национальному телевидению стали транслироваться слова христианской молитвы, содержащие ее догматы, у многих мусульман, также сочувствующих жертвам и их близким, это тоже бы вызвало непонимание.

Сказанное ни в коем случае не следует рассматривать, как то, что мы должны быть против транслирования азана или облечения немусульманок в хиджаб, особенно в таких случаях, когда это вызвано сугубо человеческими чувствами. Конечно же нет, это надо приветствовать и за это надо быть благодарными. Но важно это понимать правильно и не понимать неправильно, а еще важнее это научиться правильно принимать, и не совершать поступков, способных причинить урон ни нашей религии, ни нашему иману.

Первое касается тактичности, которая должна проявляться в отношениях с немусульманами, чья открытость легко и быстро сменится разочарованием и неприязнью, если мы ей будем злоупотреблять. Но второе касается не меньшего риска — принимая эту поддержку, стараясь отплатить оказывающим ее тем же самым, нельзя забывать, а для чего вообще это все, то есть, с какой целью мы живем на земле, почему мы мусульмане и что это значит. А это понимание, как показывают некоторые комментарии, также порой утрачивается у ряда мусульман, которые под влиянием соответствующих эмоций на волне подобной солидарности начинают говорить (и думать!), что религия неважна, а главное быть людьми и т.п. Спору нет, людьми быть необходимо, но если религия неважна, задайтесь хотя бы вопросом, почему такие как этот убийца или его предшественники приходят убивать именно мусульман и расстреливать именно мечети? Может быть, это напоминание о том, что религия все таки важна, и наши единоверцы, даже совершенно этого нежелавшие, платят дорогую цену именно за честь принадлежать к этой религии?

Нужно уметь быть людьми и видеть такие ситуации, когда человечность должна быть на первом месте, невзирая ни на какие различия, как это сегодня демонстрируют новозеландцы. Но нужно смотреть на вещи трезво и помнить, что различия эти есть, что нас убивают и хотят убивать и дальше за то, что мы причастны к нашей религии, которую мы должны не скрывать, терять или дискредитировать, а доносить до людей красивым и мудрым образом, привлекая их к ней, а не отталкивая от нее.

И понимать, что цена этой причастности велика во многих отношениях, а на нас лежит обязанность, насколько это возможно, увеличивать ее в приобретениях и сокращать в потерях.