Трагедия в Мосуле: потонувший паром загубил почти сотню человек

Около 100 человек погибли после затопления парома в реке Тигр в иракском городе Мосул.

Министерство внутренних дел Ирака сообщило, что большинство жертв это женщины и дети. Считается, что на борту находились около 200 человек.

Паром направлялся к туристическому острову в рамках празднования Навруза (персидского Нового года).

По сообщениям, агентство гражданской обороны Мосула говорит, что большинство на борту не умели плавать.

По меньшей мере 19 детей и 61 женщина были среди 94 человек, которые, как утверждается, погибли, и 55 человек были спасены.

Как же так вышло?

Паром направлялся к острову Умм-Рабаен, туристической зоне примерно в 4 км вверх по течению и к северу от центра города, как раз, когда дюди по всему региону празднуют Навруз.

На видеокадрах можно увидеть, что паром резко наклоняется вправо и набирает воду, а затем полностью переворачивается и быстро уходит вниз по течению бурной реки.

Фотографии в социальных сетях показывают перевернутое судно и людей, плывущих по течению.

«Он перевозил слишком много пассажиров, поэтому вода начала выливаться на борт, и паром стал тяжелее и опрокинулся», - сказал один из пассажиров агентству AFP. «Своими глазами я видел мертвых детей в воде».

По сообщениям, власти предупреждали людей о повышении уровня воды, когда были открыты ворота Мосульской плотины, а некоторые обвиняют оператора судна в игнорировании этого предупреждения.

Министерство юстиции Ирака, как сообщается, приказало арестовать девять работников паромной компании и запретило владельцам корабля и владельцам туристического объекта покидать Ирак.

Премьер-министр Адель Абдул Махди тем временем распорядился провести расследование «для определения ответственности».

В заявлении Абдул Махди сказал, что он следит за историей «с болью и грустью» и приказал «всеми государственными усилиями» найти выживших и оказать помощь жертвам.

Премьер-министр позже совершил поездку по больнице и моргу в городе, и объявил три дня национального траура.

Однако местный информационный аккаунт Mosul Eye сообщает, что силы безопасности пытаются арестовать журналистов, сообщающих о потоплении парома.