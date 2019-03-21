"Боснийский монстр" Радован Караджич приговорен к пожизненному заключению

Апелляционный суд в Гааге вчера поставил точку в долгом деле сербского тирана, виновного в массовых убийствах боснийских мусульман. Суд приговорил к пожизненному заключению первого президента Республики Сербской Радована Караджича, сообщает агентство Reuters.

Ранее 73-летний Караджич был приговорён к 40 годам заключения за геноцид в Сребренице, где были убиты более 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков, а также за другие тяжкие преступления во время конфликта в Боснии и Герцеговине.

Новый приговор вынесли судьи так называемого Остаточного механизма, поскольку Международный трибунал по бывшей Югославии, рассматривавший дела о военных преступлениях в ходе распада страны, прекратил свою работу в конце 2017 года.

Первоначальный приговор обжаловала как сторона защиты, требовавшая отменить обвинительный вердикт 2016 года, так и сторона обвинения, требовавшая ужесточить наказание. При этом сам Караджич виновным себя не считает.

Изначально Караджича обвиняли в геноциде не только в Сребренице, но и еще в семи населенных пунктах, однако этот пункт обвинения не удалось доказать в суде. В то же время его признали виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны. А именно в убийствах, депортациях, негуманном обращении и других преступлениях против боснийских мусульман и хорватов, терроризировании гражданского населения Сараева путем артиллерийских и снайперских обстрелов и захвате миротворческого персонала ООН в заложники.

Караджича арестовали в 2008 году в Сербии, от суда ему удавалось скрываться 13 лет. В ходе судебного разбирательства по его делу было представлено более 11 тысяч вещественных доказательств и заслушаны показания почти 600 свидетелей.

Имя "балканского монстра" всплыло в последние дни в связи с другим убийством мусульман - в Новой Зеландии. Именно сербскую песню, посвященную Караджичу, слышал террорист в машине, когда ехал убивать мусульман.

Напомним, что другой палач боснийских мусульман и соратник Караджича генерал Ратко Младич получил пожизненный срок еще в 2017 году.