Палач мусульман Боснии умрет за решеткой

Организатор геноцида в Сребренице, палач боснийских мусульман Ратко Младич приговорен сегодня Трибуналом по военным преступлениям в Гааге к пожизненному заключению.

После 6 лет суда Младич признан виновным в геноциде, организованном совместно с бывшим лидером Сербской Республики Боснии Радованом Караджичем, включая этнические чистки в района Ключ, Котор Варош, Санский мост, Прижедор, Власеница, Фоча, изгнания, военные преступения, преступления против человечности, бомбардировки мирного населения Сараево и его блокаду, включая воспрепятствования доставке в него гуманитарной помощи и, конечно же, акт геноцида в Сребренице.

В общей сложности мясник призван виновным в 10 из 11 вмененных ему эпизодов.

Приговор - остаток дней провести за решеткой.

Что тут можно сказать? Конечно, это существо не заслуживает тех условий, в которых европейцы позволят ему завершить свою жизнь. Тем не менее, то, что бешенный пес в итоге загнан, пусть и в золотую, но клетку, где и подохнет, не может не вызывать радости. И внушать надежд - на то, что такая же участь (в лучшем для них случае!) ожидает других организаторов геноцидов мусульман, которые пока безнаказанно сидят в высоких кабинетах и раздают интервью.