Израильский суд запретил еврейскому расисту участие в выборах и допустил к ним арабскую партию

Верховный суд Израиля в воскресенье снял с выборов ультраправого кандидата Михаэля Бен Ари и отменил решение избирательной комиссии 6 марта о недопуске единого списка арабских партий.

Напомним, центральный избирательный комитет проголосовал за запрет на участие в выборах объединенной арабской партии "Раам-Баляд", в соответствии с ходатайством, поданным правящей партией Биньямина Нетаньяху "Ликуд". Ликуд утверждает, что фракция Баляд хочет уничтожить Израиль как еврейское государство и поддерживает палестинских и ливанских боевиков.

Раам-Баляд описывает же себя как демократическое движение против израильской оккупации палестинской территории.

«У нас ожесточенный спор с сионизмом», - говорит Мансур Аббас (на фото), возглавляющий фракцию «Раам».

Раам-Балад в настоящее время занимает восемь из 120 мест в парламенте. Кандидаты от других партий, представляющих 20-процентное арабское меньшинство Израиля, по-прежнему имеют право баллотироваться.

Избирательный комитет также одобрил участие в апрельских выборах крайне правого представителя каханитской организации "Олма Яхудит" ("Еврейская Сила"), однако оппозиционная левая партия «Мерец» успешно обжаловала это решение в Верховном суде.

В воскресенье суд постановил запретить участие в выборах лидера группы "Олма Яхудит" Бена Ари, сославшись на его антиарабскую идеологию.

Бен Ари подвергся резкой критике за комментарии, которые он высказал в отношении израильских арабов, что генеральный прокурор Авихай Мандельблит охарактеризовал ранее в этом месяце как «подстрекательство к расизму».

При этом суд одобрил кандидатуру Итамара Бен-Гвира, крайне правого адвоката и другого лидера "Олма Яхудит".

Мы уже писали о том, как столкнувшись с делом о коррупции и слиянием центристских партий, которые могут его победить, Нетаньяху объединился с ультранационалистическим списком, включающим "Олма Яхудит", чтобы повысить свои шансы на выборах.

Его альянс вызвал редкое осуждение даже в произраильском лобби США, вынудив даже такого верного сторонника Нетаньяху как AIPAC (Американо-израильский комитет по общественным связям), назвать "Олма Яхудит" «расистской и предосудительной партией».

Лидеры Еврейской власти называют себя преемниками Меира Кахане, раввина из США, чья организация КАХ была признана террористической и запрещена даже в Израиле и США.

Кахане, который был убит в Нью-Йорке в 1990 году американцем египетского происхождения, выступал за «трансфер» палестинцев в соседние арабские страны и запрет на смешанные браки между израильскими евреями и арабами.

"Олма Яхудит" в настоящее время не имеет своих членов в парламенте, поскольку не набрала достаточного количества голосов на предыдущих выборах. Но благодаря Нетаньяху, у нее может появиться шанс на своих депутатов.

В целом же Верховный суд показал, что судебная власть остается самой вменяемой и независимой ветвью власти в Израиле.