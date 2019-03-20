Мусульмане Бирмингема закрыли еще больше ЛГБТ-программ в школах

Мы уже писали о том, как в одной из школ Бирмингема были вынуждены закрыть программу, в рамках которой детях рассказывали о гомосексуализме и приучали их бороться с гомофобией. Родители детей, в основном мусульмане, попросту обвалили учебные планы.

Но, как оказалось, на одной школе это движение не остановилось. Еще четыре школы Бирмингема прекратили преподавание ЛГБТ-программ после жалоб родителей.

Leigh Trust — организация (траст), управляющая рядом школ в Бирмингеме, заявила, что приостанавливает программу No Outsiders («Нет чужих»), пока не будет достигнуто соглашение с родителями.

Leigh Trust заявил, что останавливает уроки до Рамадана, который заканчивается в июне.

Решение распространяется на четыре школы - начальную школу Ли, начальную школу Алстона, школу для детей и подростков Мальборо и начальную школу Уиндклифф.

Leigh Trust заявил, что хочет обсудить программу с родителями, чтобы найти «позитивный способ» преподавания Закона о равенстве.

Сообщается, что некоторые родители в Паркфилде и других четырех школах утверждают, что занятия не подходят для маленьких детей, и что послание ЛГБТ-классов противоречит Исламу.

Проект No Outsiders был создан и опробован в Паркфилде в 2014 году помощником главного учителя Эндрю Моффатом, который получил степень MBE за услуги по обеспечению равенства и разнообразия в образовании в 2017 году. По мнению офстеда (управления образования) уроки «соответствуют возрасту».

Амир Ахмед (на фото), один из лидеров протестов в Паркфилде, сказал, что видел презентацию о программе, которая должна была быть показана правительству в рамках стратегии «Предотвращение», направленной на уменьшение радикализации.

«Я думаю, что это возмутительно», сказал он.

«Довольно отвратительно, что школа представила наших детей как потенциальных радикалов».

Ахмед сказал, что мусульманская община «уважительно и терпимо» относится к британским ценностям, но теперь чувствует себя жертвой.

Он утверждал, что протестующих родителей «фактически пометили как гомофобов в более широком сообществе».

«Принципиально проблема, с которой мы сталкиваемся относительно No Outsiders, заключается в том, что она меняет моральную позицию наших детей в отношении семейных ценностей и в отношении сексуальности, а мы являемся традиционной общиной».

«Морально мы не принимаем гомосексуализм как правильные сексуальные отношения. И дело вовсе не в гомофобии... это все равно, что сказать, что если ты не веришь в Ислам, ты исламофоб».

К кампании за преподавание уроков об ЛГБТ в школах подключили и т. н. «гей-мусульман». На прошлой неделе в школу Паркфилда был приглашен Хакан Куреши, глава бирмингемской южно-азиатской организации ЛГБТ. Пригласили с единственной целью — высказать поддержку ЛГБТ-урокам и осудить протестующих родителей как гомофобов. Аргумент Амира Ахмеда его не убеждает, потому что якобы «с религией у вас есть выбор, а в случае с ЛГБТ выбора нет».

Что же, надеемся на твердость бирмингемских мусульман. Да поможет им Аллах.