Британские мусульмане обвалили содомитскую программу в школе Бирмингема

На фоне в целом безрадостного потока новостей из разных уголков мира встречаются и такие новости, от которых гордость за мусульман берет больше, чем за выигранный кубок мира по футболу.

«Начальная школа, которая рассказывала ученикам про гомосексуализм в рамках программы по борьбе с гомофобией, прекратила уроки после того, как сотни детей были отозваны родителями в знак протеста», «Общинная школа Паркфилд в Солтли, Бирмингем, стала местом еженедельных акций протеста по поводу уроков, которые, как утверждают родители, пропагандируют образ жизни геев и транссексуалов».

- сообщает The Guardian.

То есть, переводя с языка либеральной журналистики на русский, маленьких детей (школа, напомним, начальная), чьи заботы в жизни состоят из просмотра мультиков, игры с друзьями и поедания мороженого, решили научить бороться с гомофобией. Ведь жизнь малых детей наполнена войной с ЛГБТ (на самом деле нет), поэтому надо их научить уважать ценности сексуальных меньшинств, вместо того, чтобы держать их подальше от всякой грязи.

Но мусульмане Бирмингема не купились на это.

По словам родителей, в пятницу около 600 мусульманских детей в возрасте от 4 до 11 лет были забраны из школы. Школа не подтвердила это количество. В прошлом месяце The Guardian сообщала, что помощник директора школы был вынужден защищать уроки после того, как 400 родителей, преимущественно мусульман, подписали петицию, призывающую их исключить из учебной программы. Родители протестуют около школы Солтли, которая признана Офстедом (Управление по стандартам в сфере образования - ГИ) выдающейся. На одном из протестов они держали таблички с надписью «Скажи нет пропаганде гомосексуализма и ЛГБТ-образа жизни нашим детям», «Прекратите эксплуатацию детской невиновности» и «Образование, а не идеологическая обработка».

Чтобы было понятно, против чего именно протестовали родители детей:

Детям в возрасте от шести лет преподают пять уроков в год по программе No Outsiders (Нет чужих), каждый из которых охватывает темы, отвечающие требованиям Закона о равенстве. Ученики читают книги «Мамочка, мама и я», «Король и король» - рассказы об однополых отношениях и браках. Однако после включения программы в учебный курс Моффат, находящийся в гражданском партнерстве, столкнулся с протестами и удалением детей из школы. Школа обратилась к родителям с призывом прекратить акции протеста, заявив, что они «расстраивают и подрывают» детей.

То есть, детей «расстраивает» и «подрывает» протест родителей, а не курс гомосексуализма в школе. Из статьи становится понятным, что за этот курс в школе отвечает некий Эндрю Моффат, сам «состоящий в гражданском партнерстве», то есть открытый гей. На фото сверху именно он прививает мусульманским детям содомитские ценности с помощью специально написанной детской книги с картинками.

В Бирмингеме нашлись мусульмане, которые не приняли этого.

Впервые эту проблему подняла Фатима Шах, которая забрала свою 10-летнюю дочь из школы, сказав, что дети слишком малы, чтобы изучать однополые браки и права ЛГБТ в классе. «Мы не кучка гомофобных матерей», - сказала она. «Мы просто считаем, что некоторые из этих уроков неуместны. Некоторые из обсуждаемых тем очень взрослые и сложные, а дети запутываются».

Ну а теперь о грустном. Как эту общественную инициативу мусульманских родителей в Бирмингеме прокомментировали «мусульманские политики» в Британии?

«Шабана Махмуд, член парламента от бирмингемского Ледивуд, выступила после того, как родители в ее избирательном округе пожаловались, что начальные школы учат их детей однополым отношениям. Она сказала, что родители не против образования о сексе и отношениях, но чувствовали, что их дети были слишком юны для того, чтобы их учили. Выступая в Палате общин, Махмуд сказала: «Никто из моих избирателей не ищет конкретных или дифференцированных отказов от обучения на уровне средней школы. Все дело в возрастной целесообразности разговоров с маленькими детьми в контексте религиозных традиций».

Махмуд, которая поддержала законодательство о правах геев в Палате общин, включая голосование за однополые браки, сказала, что правительство должно обеспечить защиту прав меньшинств, но это включает права людей с ортодоксальными религиозными взглядами, в том числе некоторых евреев и христиан, как и некоторых мусульман».

В этой аргументации от бирмингемской народной избранницы много фальши, но возможно мы слишком много требуем от нее?

Популярный мусульманский блогер Дэниэль Хакикатджу отлично определил ситуацию — вы не можете быть одновременно символом «коричневого человека» в парламенте и выступать против однополого секса. Потому что это разбивает весь смысл того, ради чего вам дали место в парламенте. Либерально-демократическая система должна доказать, насколько она инклюзивна, поставив все эти так называемые «меньшинства» на пьедестал и сказав: «Смотри! Мы любим всех!». Но этот блестящий план срывается, если один из «коричневых людей» готов заявить, что анальный однополый секс это не хорошо.

Шабана не хочет заявлять об этом. Но, к ее сожалению, мусульманские избиратели Шабаны это делают. Таким образом, единственный способ, которым она может претендовать на то, чтобы представлять своих избирателей, состоит в том, чтобы придумать некое фальшивое оправдание типа: «Мусульмане на самом деле не против однополых отношений. На самом деле, у них нет никаких проблем с этим! Просто они может быть думают, что не стоит обучать этому их 4-летних детей».

В целом история лишний раз показала разрыв между обычными мусульманами и теми политиками, которые говорят от их имени. Что снова возвращает западных мусульман к вопросу — а нужно ли им политическое участие вообще?