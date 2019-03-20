Нурсултан ушел. Да здравствует Нурсултан?

Долговременное правление ветерана советской и пост-советской политики, Нурсултана Назарбаева, официально завершено. Вчера экс-президент Казахстана объявил о сложении полномочий. Об этом он сам объявил в обращении к нации, которое транслировали по всем республиканским каналам. Назарбаев подчеркнул, что решение покинуть высший государственный пост было для него непростым.

Чтобы понять, насколько это решение историческое, достаточно напомнить, что средний возраст казахского жителя страны — 25 лет. А у власти Назарбаев был почти 30 лет в качестве президента (с апреля 1990 года), в качестве председателя Совета Министров Казахской ССР с 1984, и в качестве первого секретаря Центрального Комитета Компартии Казахстана с 1981 года. То есть, всю сознательную жизнь большинства казахов именно Назарбаев был лицом власти, как в советское время, так и все годы независимости.

О результатах и итогах его правления, о стерильно зачищенном политическом пространстве Казахстана и относительно стабильной рыночной экономике, созданной им, мы еще поговорим скорее всего.

Сейчас же просто информационный факт — Назарбаев ушел. Но вот далеко ли ушел?

В своей речи Назарбаев заверил граждан, что не оставит их. «Заботы страны и народа остаются моими заботами», – сказал 78-летний политик, и поверьте, он знает, о чем говорит. Бывший президент сохранит за собой пост главы Совета безопасности республики, чьи полномочия в прошлом году были значительно расширены. Теперь решения Совбеза «являются обязательными и подлежат неукоснительному исполнению государственными органами, организациями и должностными лицами», что уже дало повод для шуток о том, что Назарбаев ушел на повышение. Он также останется председателем правящей партии «Нур Отан».

Уход Назарбаева историчен еще и потому, что это единственный в Средней Азии случай, когда бывший советский лидер уходит сам по себе — не умирает как в Туркменистане или Узбекистане, и не свергается в ходе «революции тюльпанов», как в Кыргызстане.

Аналитики замечают, что в странах Второго мира вариантов транзита власти как правило два. Смерть главы государства или уход с главной сцены в «патриархи». Судя по всему, Казахстан пошел по второму пути.

Новым президентом страны стал бывший председатель казахстанского Сената Касым-Жомарт Токаев. Впрочем, высший государственный пост Токаев будет занимать лишь на время переходного периода – до ближайших президентских выборов.

Ну и вишенка на торте — сразу после того, как Назарбаев озвучил свое решение об уходе с поста президента, Токаев предложил переименовать казахстанскую столицу Астану в Нурсултан.