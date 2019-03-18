«Крым это Украина»: Турция подтвердила свою позицию по Крыму

Турция по-прежнему не признает аннексию Крыма Россией и продолжает поддержку крымских татар на полуострове.

«Украинская Автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией в нарушение международного права на основании незаконного референдума, состоявшегося пять лет назад, 16 марта. В связи с этим мы повторяем, что не признаем ситуацию де-факто, вызванную данным актом, и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении МИД Турции, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

В МИД Турции также подчеркнули, что положение крымских татар - коренного народа Крыма – «остается для нас приоритетным». «Мы будем продолжать поддерживать крымских татар, чтобы они жили в мире и безопасности на своей исторической родине, сохраняя свою идентичность», - сказано в заявлении турецких дипломатов.