Алжир: начались переговоры о создании нового правительства

Новый премьер-министр Алжира начал переговоры о формировании нового правительства, сообщило в воскресенье государственное информационное агентство (APS), что является последним шагом к умиротворению протестующих.

В новый кабинет войдут эксперты, не имеющие прежних политических связей, и «они будут отражать демографию алжирского общества», - говорит APS.

Нуреддин Бедауи был назначен премьер-министром на прошлой неделе после того, как его предшественник Ахмед Уяхья подал в отставку после массовых протестов.

Десятки тысяч алжирцев уже более трех недель проводят демонстрации, требуя срочных перемен и прекращения 20-летнего правления президента Абдельазиза Бутефлики.

В понедельник 82-летний лидер в инвалидной коляске объявил, что не будет баллотироваться на пятый срок.

Однако он также отложил президентские выборы, которые должны были состояться в апреле.

Он сказал, что выборы пройдут после национальной конференции по политической и конституционной реформе, которая должна быть проведена к концу 2019 года. Новая конституция будет вынесена на референдум.

Многие протестующие рассматривают этот шаг как попытку продлить правление Бутефлики.

В то время как Бедауи начал работу над новым правительством, известный лидер оппозиции Абдерразак Макри призвал Бутефлику и правящую элиту уйти в отставку целиком.

«Банда [правящая власть] отказывается отвечать алжирскому народу до сегодняшнего дня и до этого момента. Она должна прислушиваться к голосу улицы и реализовывать то, чего она хочет», - сказал в субботу Макри, глава исламистского Движения за общество мира (ДОМ).

В январе ДОМ назвало Макри своим кандидатом в президенты на апрельских (теперь уже перенесенных) выборах.

В пятницу десятки тысяч алжирцев вышли на улицы, требуя радикальных изменений в правящей системе, что стало самой масштабной демонстрацией на сегодняшний день.

Макри также призвал сохранить мирный характер демонстраций против Бутефлики.

«Мы должны быть уверены, что это [протестное] движение не скатится к насилию. Это ответственность как людей, так и органов безопасности и военных», - сказал он.

Протесты были в основном мирными, силы безопасности проявляли сдержанность. Военные, которые, как ожидается, продолжат играть свою влиятельную закулисную роль в качестве влиятельного брокера, остались в казармах.

Напомним, что в 1990-х годах в Алжире началась гражданская война после того, как результаты выборов, на которых, как казалось, победили исламистские партии, были отменены.

Бутефлика, находившийся у власти с 1999 года, сумел закончить войну, в ходе которой погибло около 200 000 человек.

В последние дни президент теряет союзников после возвращения с лечения в Швейцарии, в том числе высокопоставленных членов правящей партии Фронта национального освобождения.