После теракта в Крайстчерч

Что произошло после ужасного теракта в Новой Зеландии?

Количество убитых жертв террориста выросло до 50 человек. Большинство из погибших — мигранты. Среди жертв много палестинцев, есть также пакистанцы, афганцы, как минимум одна женщина была новообращенной мусульманкой из Новой Зеландии. Самой младшей жертве было всего 3 года, самому старшему — 71 год.

В больницах Крайстчерч и других городов страны сейчас много раненых. Сообщается, что медики справляются с трудом - медицинская система города всегда готова к жертвам землетрясений, которые часто случаются в регионе, но не к массовым расстрелам.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что некоторые тела убитых будут возвращены семьям погибших в воскресенье вечером, и выразила надежду, что все убитые будут снова со своими родственниками не позднее среды.

Комментарии Ардерна появились после того, как начальник полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что чиновники «осведомлены о культурных и религиозных потребностях» мусульманских жертв, опознавая и освобождая тела «как можно быстрее и деликатнее».

Мусульмане Новой Зеландии сообщают, что хотя задержка с выдачей тел их травмирует, они с пониманием относятся к ней, учитывая масштабы нападения.

В Крайстчерч со всей Новой Зеландии собрались члены семей, члены мусульманской общины и другие люди, чтобы помочь в качестве волонтеров.

О террористе Брендоне Тарранте на данный момент известно, что он действовал один. Почти сразу же полиция объявила о непричастности к теракту одного из задержанных, затем на свободу отпустили и еще двоих (одному из них предъявлено обвинение в правонарушении, связанном с огнестрельным оружием). По состоянию на 18 марта под стражей остается только Таррант. Ему предъявлены обвинения в убийстве.

Все же австралийская полиция проводит обыски в домах, которые могут быть связаны с Таррантом.

Его семья шокирована произошедшим. По их словам, его изменили путешествия за границу — в 2016 году Таррант посетил Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Хорватию. В 2017 году он посетил Западную Европу, кроме того побывал в Турции, Болгарии и Израиле. По словам австралийского премьер-министра за последние три года Таррант провел в родной стране лишь 45 дней.

К слову, Таррант отказался от услуг адвоката и заявил, что будет сам себя защищать в суде. Вероятно, он планирует выступить с речью в духе своего манифеста.

Тем временем соцсети по просьбе властей Новой Зеландии пытаются бороться с распространением видеозаписи нападения и текста его манифеста. Однако видео с массовым убийством моментально начало расходиться в соцсетях и на ютьюбе. Компания Facebook 17 марта объявила, что только за 24 часа удалила 1,5 миллиона записей теракта, из которых — 1,2 миллиона на этапе загрузки. YouTube также пытается блокировать такие ролики. Однако, пишет The Wall Street Journal, видео уже разошлось по «самым темным уголкам интернета», например, его опубликовали на анонимных форумах. Премьер-министр Новой Зеландии заявила, что роль соцсетей в теракте «еще предстоит оценить», добавив, что эта проблема касается не только ее страны.

Еще одним последствием теракта стала решимость властей Новой Зеландии изменить законодательство об оружии. Премьер-министр Новой Зеландии пообещала, что после теракта законодательство об оружии будет пересмотрено. В частности, речь может идти об ограничении продажи полуавтоматического оружия. «Я могу сказать лишь одно — мы изменим законодательство об оружии», — заявила Ардерн.

В Новой Зеландии, стране с населением всего 5 миллионов человек, около 1,5 миллиона человек имеют огнестрельное оружие. Минимальный возраст для получения лицензии на оружие составляет 16 лет, а для владения полуавтоматическим оружием - 18 лет.

Магазин оружия в Крайстчерче в понедельник признал, что продал оружие Тарранту через интернет магазин.

На пресс-конференции владелец Gun City Дэвид Типпл сказал, что магазин продал четыре пистолета и боеприпасы Тарранту посредством «проверенного полицией процесса онлайн-заказа по почте».

По его словам, магазин «ничего особенного не обнаружил» в покупателе. Ни один из видов оружия, проданного Тарранту, не был полуавтоматическим оружием военного типа.

На данный момент введен полный мораторий на продажу полуавтоматического оружия.



Вчерашние новости сделал инцидент с австралийским сенатором Фрэйзером Эннингом. Сенатор (который был избран голосами всего 19 человек, благодаря самоотводу основного претендента) заявил, что этот теракт «показывает растущий страх жителей Австралии и Новой Зеландии из-за роста числа мусульман». На следующий день после этого к Эннингу, выступавшему на публике, подошел подросток и разбил о голову сенатора яйцо. Эннинг несколько раз ударил напавшего, а сторонники сенатора повалили подростка на пол.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал, что сенатор ответит за нападение на подростка «по всей строгости закона». Парламент Австралии, в свою очередь, пообещал, что после возобновления работы в апреле, публично осудит высказывания сенатора и особо подчеркнет, что не разделяет его точку зрения.

Подростку же пока не предъявили никакого обвинения, а в соцсетях он стал героем.

Еще одного героя отметят национальной наградой Пакистана, заявил премьер-министр Имран Хан. 49-летний Наим Рашид, учитель по профессии, был одним из девяти убитых пакистанцев. Он набросился на Тарранта и пытался побороть его, но был застрелен.

В Новую Зеландию специально для встречи с мусульманской общиной и властями страны прилетели глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и вице-президент Турции Фуат Октай. Они выразили свои соболезнование мусульманам Новой Зеландии и сообщили, что Турция готова помочь пострадавшим мусульманам во всем необходимом.

Таковы вкратце события, последовавшие за страшным днем 15 марта. Однако, отголоски и выводы из этой трагедии еще нуждаются в более подробном освещении, к которому мы обязательно будем возвращаться.