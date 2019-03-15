Уфимский суд арестовал Айрата Дильмухаметова

Задержанный в Уфе оппозиционер Айрат Дильмухаметов теперь официально арестован.

Idel.Реалии сообщают, что Кировский районный суд Уфы арестовал известного башкирского активиста Айрата Дильмухаметова до 6 мая 2019 г.

Его обвиняют в "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации" (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ)

Напомним, Дильмухаметова задержали вчера, в его квартире также прошли обыски.

Следствие ходатайствовало об аресте, мотивировав тем, что подозреваемый может скрыться и оказать давление на свидетелей.

Сам Айрат Дильмухаметов просил назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста, объяснив тем, что проживает с матерью-пенсионеркой, имеет двух несовершеннолетних детей. Мать Айрата Дильмухаметова заявила в суде, что не возражает против того, чтобы сын находился под домашним арестом.

Но суд удовлетворил ходатайство следователя УФСБ.