Нижегородский имам спасает белыми рубашками мечеть от "иных народов"

Имам нижегородской мечети, придумавший свои правила на грани безумия для посещения пятничной молитвы в мечети, наконец-то ответил и соизволил объяснить весь этот белорубашечный балаган. Объяснение, впрочем, получилось так себе, особенно на фоне очевидных шариатских доводов, которые для него приводил, например, муфтий Нафигулла Аширов.

Как сообщают Idel.Реалии имам нижегородской мечети Умар Идрисов (у нас язык не повернется назвать его Умар-хазрат, как того требует татарская традиция по отношению к имамам) подтвердил, что на пятничную молитву в мечеть на Казанской набережной Нижнего Новгорода можно приходить только в светлой рубашке.

Не готовыми Идрисов считает тех, у кого внешний вид «непраздничный, неухоженный, нестриженный, небритый, мятый, вонючий, противный, некрасивый», а прихожане с бородой должны аккуратно подстричь ее.

Если человек опрятно одет, но рубашка не белая, по словам Идрисова, в таком случае в первый раз делается предупреждение и предоставляется рубашка от мечети. Их, по признанию Идрисова, в мечети больше 100 шт. Он утверждает, что гостю также выдается белая рубашка.

Идрисов объяснил, как было принято такое решение.

— Было 100-летие мечети и в подарок гостям и старейшинам были розданы рубашки с эмблемой столетия мечети. Всем очень понравилось. И старейшины мечети решили, что в нашу мечеть будут ходить только в светлых рубашках, не в майках, не в рубашках с короткими рукавами. Решили, что в нашу мечеть будут ходить только в белых рубашках, потому что белый цвет —​ это любимый цвет Аллаха, любимый цвет Пророка, любимый цвет мусульман. Это символ праздника, это любимый цвет ангелов. И все проголосовали за это. Установили внутреннее правило, что посещение этой мечети разрешено в светлых рубашках — в белых, белых в полоску, светло-голубых, светло-розовых, — признается имам.

На возражение о том, что в Исламе нет таких запретов, Идрисов повторяет, что белый цвет — любимый цвет Пророка.

— А то в нашей старинной татарской мечети, которой наши предки посвятили свои жизни в страшное время, иные народы превратили в бомжатник, — делится Идрисов.

Это само по себе интересное признание, ибо судя по всему, белая рубашка действительно таки стала своеобразным националистическим дресс-кодом, призванным отпугивать «иные народы». Вкупе с зелеными нарукавными повязками это выглядит как фантасмагорическое изображение нижегородского «четвертого рейха» на пятачке мусульманской мечети.

На вопрос о том, что на видео, которое распространено в интернете, в мечеть не впускают не из-за неопрятности, имам говорит, что ему "этот интернет тысачу раз неприятен".

А распространивших видео в интернете он называет носителями фитны (смуты). Также добавляет, что на территории мечети запрещено говорить по телефону и снимать на него.

В общем, случай действительно оказался тяжелым и клиническим. То, что даже нами воспринималось как сарказм— к вопросу о смирительных белых рубашках — может на самом деле быть актуальным, как никогда.