Рубашки для мечети: белые или смирительные?

В Соборной мечети Нижнего Новгорода теперь новые порядки - прихожан, не имеющих на себе или с собой белых рубашек, отныне не пускают на пятничную молитву.

А вот так выглядит фейс-контроль при входе в мечеть - примерно, как в модных клубах, но только усиленный полицией.

Со стороны мусульман эта новация вызвала бурю эмоций и издевательского юмора.

С богословской точки зрения, тут обсуждать, конечно, нечего - отсутствие на человеке белой рубашки не может быть причиной для его недопуска ни к пятничной молитве, ни в мечеть.

Можно было бы чисто эстетически обсудить вкусовые пристрастия администрации, которая стремится обеспечить вот такой вид своих прихожан.

Однако речь идет не о Доме культуры или каком-то частном или общественном мероприятии, для которых теоретически уместны такие дресс-коды. Речь идет о Доме Аллаха, который должен быть открыт для всех верующих, и "дресс-код" для допуска в который определяется исключительно Шариатом, например, закрытостью аурата или отсутствием непристойных элементов на одежде и т.п.

А когда администрация начинает требовать от прихожан носить одежду определенного цвета, что аналогично требованию носить одежду определенной марки или другим вкусовым пристрастиям, то возникает вопрос, не пора ли кое кому самому одеться в смирительную рубашку?

Впрочем, шутить по этому поводу было бы уместно, если бы мусульмане России жили в стране, где они могли бы в подобных случаях "голосовать ногами" - не нравится одна мечеть, спокойно открывается другая, как это происходит в западных странах.

Увы, российские реалии в этом отношении куда больше начинают напоминать китайские - где и мечети строятся строго под надзором государства, контролирующего содержимое проповедей в них, и уже начинают определять, в одежде и какого цвета в них можно ходить.