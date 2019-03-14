Россия готова защищать Манбидж от Турции — СМИ

Российские войска будут защищать спорный город Манбидж в северной части Сирии против Турции, если и когда американские войска будут выведены, сообщает издание Al-Monitor, ссылаясь на устное соглашение, заключенное несколько дней назад между российским командованием и военным советом Манбиджа.

В эксклюзивном интервью Al-Monitor 11 марта в штабе военного совета в северной Сирии, сопредседатель этого органа Мохамед Мустафа сказал: «Российские командиры ровно два дня назад сказали нам, что в ту минуту, когда американцы уйдут, они развернут свои силы вдоль демаркационной линии [она отделяет Манбидж от контролируемой Турцией зоны «Щита Евфрата»]. Они сказали: «Если США завтра уйдут, мы займем их место».

Мустафа, известный как Абу Адель, сказал, что такая «смена караула» будет простой, потому что американские войска, развернутые за пределами Манбиджа, находятся всего в полукилометре, а русские находятся в Ариме вместе с силами асадитского режима. Корреспондент Al-Monitor проверил это утверждение. По его словам, потребовалось лишь пять минут, чтобы доехать от американской позиции до баз режима и России, лежащих вдоль одной и той же дороги, и все они были легко идентифицированы их соответствующими флагами.

Представитель военного совета Шерван Дарвиш, присутствовавший на интервью, сказал: «Мы предпочитаем американцев. Мы хотим, чтобы они остались, и мы сказали русским, что они не придут, пока американцы не уйдут».

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предупреждал об операции против военного совета Манбиджа, который в Турции совершенно справедливо считается лишь филиалом Отрядов народной самообороны (ОНС, которые в свою очередь являются сирийским брендом для террористической РПК).

Турция хочет, чтобы военный совет и его гражданское крыло были очищены от всех элементов ОНС, заявляя, что их постоянное присутствие является нарушением обязательств США по обеспечению полного вывода ОНС, как только Манбидж был захвачен у ИГИЛ* в августе 2016 года. Военный совет Манбиджа отрицает, что ОНС и их филиалы продолжают оказывать влияние на ее дела, хотя достаточно посмотреть на твиттер того же Шервана Дарвиша, чтобы понять что по меньшей мере в идеологическом плане никакой разницы с РПК у них нет.

Нынешние управители Манбиджа убеждают всех не только в том, что ОНС нет в Манбидже, но и что Турция якобы пытается посеять семена ненависти между арабами и курдами, чтобы дестабилизировать Манбидж. Кроме того, они заявляют, что будут сопротивляться возможной операции Турции.

Стремясь снизить напряженность, США договорились в июне 2018 года о «дорожной карте» с Анкарой, которая позволит турецким силам проводить совместное патрулирование с американскими силами вдоль демаркационной линии, а также пересмотреть досье членов военного и законодательного советов Манбиджа, чтобы развеять обеспокоенность Турции относительно степени близости их членов к ОНС.

В январе Манбидж представил имена и справочную информацию обо всех 171 человеке, которые заседают в советах, американцам, которые затем передали их Турции. Сообщают, что Турция потребовала, чтобы 67 из них были выгнаны из-за их связей с ОНС. В этом списке были и Мустафа и Дарвиш. США наложили вето на это требования Турции. «Они сказали туркам, что Манбидж просто рухнет», - говорит Дарвиш.

Затем турки вернулись со списком уже из всего 13 имен, арабов и курдов, которых они хотели изгнать. Дарвиша и Мустафы уже не было в этом списке. Но некоторые ключевые фигуры - включая араба Нуфа Сулеймана и курда Касима Ремо, занятых военным делом, были. Десять из них действительно уволили, в том числе Сулеймана и Ремо, но угрозы Турции вмешаться не уменьшились. Во время предвыборного митинга в турецком городе Искендерун, который находится недалеко от Сирии, Эрдоган пообещал очистить турецкие границы от «всех террористов, начиная с Манбиджа».

Сирийские повстанцы, союзники Турции, развернутые вдоль демаркационной линии, продолжают обстреливать силы военного совета Манбиджа. Их не останавливает даже присутствие американцев, и как минимум в одном случае американцы нанесли ответный удар.

Дарвиш говорит, что Манбидж критичен по нескольким причинам. «Тот, кто держит Манбидж, держит Алеппо. Это очень важно для торговли и для военной стратегии», - сказал он. «Вот почему все хотят это контролировать». Хотя это утверждение и выглядит нелогичным (Манбидж и Алеппо держат разные силы на сегодняшний момент), важность этого города несомненна.

Именно поэтому, как только появилось сообщение Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, около 300 солдат сирийского режима были развернуты около Манбиджа в Ариме в ответ на призывы ОНС помочь им предотвратить нападение Турции. С тех пор Трамп заявил, что около 400 американских солдат останутся в Сирии, а Мустафа говорит, что пока нет никаких признаков вывода американских войск из Манбиджа.

Как бы то ни было, очевидно одно — Манбидж не будет пустовать, даже если американцы уйдут. И если там не будет США, то будет Россия и режим Башара аль-Асада. Что касается Турции, то ей и американцы и россияне отведут максимум участие в совместных патрулях. Впрочем, нужен ли самой Турции Манбидж — похоже, что этого не знает даже сама Анкара.

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