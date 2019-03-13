Разрушенный войной Ирак переживает бурный бэби-бум

Мир уже давно ассоциирует Ирак исключительно с войной, разрушениями и смертью. Но, как ни удивительно, как раз сейчас, когда страна восстанавливается после трехлетней борьбы с ИГИЛ, она переживает также и бурный всплеск рождаемости. Этому бэби-буму посвятила свой недавний материал на страницах Financial Times корреспондент издания Хлое Корниш.

Страна с населением в 40 миллионов человек увеличивается примерно на 1 миллион человек в год, что является одним из самых быстрых темпов роста в мире. Согласно данным CIA World Factbook, почти 40 процентов иракцев сейчас моложе 14 лет.

Иракская культура поощряет большие семьи. По оценкам женского агентства ООН, в среднем на женщину приходится 4,2 ребенка. Акушерки в больнице, которую посетила Корниш, прозвали свое отделение «фабрика по производству деток», рассказав, что большинство пациентов настолько сильны, что осматривают их только через два часа после родов. Они вспоминают женщину, которая часто к ним попадала - после 14 детей она все еще отклоняла предложения противозачаточных средств.

Во-многом такая плодовитость является результатом того, что во всем мире (да и в самом Ираке тоже) называют «детским браком». В Ираке 5 процентов девушек уже состоят в браке к 15 годам, сообщает детское агентство ООН в 2017 году, согласно последним имеющимся данным. Почти четверть вступают в брак к тому времени, когда им исполняется 18 лет. Это намного ниже, чем в странах Африки к югу от Сахары, но выше, чем в среднем по Ближнему Востоку и Северной Африке.

Такие «детские браки» обусловлены несколькими факторами, среди которых называют недооценку образования и соответственно бедность и нестабильность. Очень распространенными такие браки стали в Мосуле в период правления ИГИЛ* - семьи, опасающиеся, что боевики заберут их незамужних дочерей-подростков, выдавали их как можно скорее замуж, в целях безопасности. Корниш цитирует слова 39-летней Халасс, которая решила, что брак - это лучшее решение для ее 15-летней дочери. «Некоторые из ИГИЛ хотели ее», - вспоминает она. «Мы боялись, что они заберут ее».

Но такой бурный рост населения весьма напрягает сильно зависимую от нефти экономику Ирака. Согласно данным Всемирного банка, валовой внутренний продукт страны в этом году вырастет на 6,2 процента в связи с ростом добычи нефти. Несмотря на то, что правительство делает упор на диверсификацию своей экономики, оно все еще полагается на добычу нефти, которая дает 99 процентов доходов. С раздутым государством как крупнейшим работодателем Ирака, общая безработица составляет 13 процентов, а для молодежи это все 40 процентов. Из-за этого говорят, что если Ирак не сможет достаточно быстро прогрессировать, чтобы обеспечить возможности и рабочие места, он рискует потерять целое поколение.

Испытывая влияние трех десятилетий конфликта и коррупции, государство борется за то, чтобы основные услуги удовлетворяли растущий спрос. По данным министерства здравоохранения, в полуразрушенном Мосуле на 2 миллиона человек приходится только 1600 больничных коек.

По всему Ираку школы настолько переполнены, что работают посменно. ООН заявляет, что четверть детей в некоторых частях страны, пострадавших от борьбы с ИГИЛ, таких как Мосул, «имеют ограниченный доступ к школьному образованию или вообще не имеют его».

В ближайшие 10 лет население Ирака достигнет отметки в 50 миллионов человек. Это значит, что Ирак к 2030 году станет самой населенной арабской страной после Египта. Многие считают это благословением, другие называют миной замедленного действия.

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