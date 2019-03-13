Новости Большого Брата

Секретарь Совета Безопасности РФ Патрушев призвал отправлять неблагонадежных подростков в лагеря, Путин предложил наделить Следственный Комитет полномочиями судебной экспертизы, в Петербурге собираются запретить книгу с критикой Коммунистической Партии Китая, а в российской колонии умер бывший охраник Ахмата Кадырова. Все это только "вишенка на торте" новостей подобного рода, которые поступают из путинской России ежедневно.

Итак, высшее руководство страны всерьез озаботилось "манипулированием сознанием несовершеннолетних через социальные сети", для борьбы с которым планируется комплекс мер не только по фильтрации трафика, но и, как сообщает Лента.Ру, отправлять подростков, "склонных к правонарушениям", в военно-патриотические лагеря. По каким критериям будут выявлять такую склонность, на каком основании будут посылать тех, у кого она есть, но кто при этом не совершил правонарушений, и что это будут за лагеря, пока не сообщается. Однако хотим напомнить, что после того, как подростки во все большем количестве стали присоединяться к протестным акциям, которые в реалиях путинской России вполне можно охарактеризовать как "правонарушения", учителям была спущена разнарядка проводить в школах работу по нейтрализации подобных настроений. В ее рамках, наверняка, выявляются и "склонные", которых и могут направлять учиться "Родину любить", иначе говоря, в лагеря перевоспитания, как в Китае.

Кстати, о Китае. На фоне нынешних российских новостей не должно удивлять то, что Петербургская прокуратура требует запретить книгу "Девять комментариев о коммунистической партии", написанную и изданную китайскими диссидентами. Как мы писали ранее, китайские дипработники уже бесцеремонно вмешиваются в деятельность российских СМИ, требуя не публиковать критические материалы о Китае, что наглядно иллюстрирует, насколько "независима" сегодня путинская Россия. Теперь же и вовсе ее власти, очевидно по требованию китайских старших товарищей, начинают запрещать на территории России литературу с критикой в адрес последних.

А запрещать теперь должно стать еще проще. Так, согласно предложенному Путиным законопроекту, в число федеральных органов, имеющих право создавать государственные судебно-экспертные учреждения, будет включен Следственный Комитет России. Иначе говоря, полный замкнутый цикл: Следственный комитет обвиняет в совершении преступления, он же проводит экспертизу своего обвинения, осталось только одно - наделить его правом самому выносить решения на основании своих обвинений. Впрочем, будем реалистами - это уже давно так и происходит, учитывая отсутствие в путинской России и независимой судебной экспертизы, и самих независимых судов.

Но если кто-то надеется, что все происходящее будет затрагивать простых смертных, а он или она как "небожители", от этого защищены, то это наивно. Такие "небожители" в путинской России, конечно, есть, но начавшиеся в силу усыхания ресурсной базы режима аресты его функционеров, включая высокопоставленных, существенно сужают их круг. Что уж говорить об исполнительных винтиках. Так, на днях в ИК №6 Владимирской области скончался ранее неоднократно жаловавшийся на пытки бывший сотрудник службы безопасности Ахмата Кадырова - Аюб Тунтуев. Ему, видимо, когда он перестал быть нужным, припомнили участие в вооруженном сопротивлении до перехода на службу к Ахмату Кадырову и осудили как участника НВФ. А что с такими людьми происходит в российских колониях, хорошо известно.

Таковы наиболее характерные новости о российском "большом брате" и его отношениях с китайским "старшим братом", которые можно было бы еще долго продолжать.