Жители Газы получили четвертый транш из Катара

В понедельник десятки тысяч палестинцев в Газе начали получать выплаты по 100 долларов из Катара - последний транш средств в рамках неформальной сделки между ХАМАС и Израилем, сообщает Daily Sabah.

Вспышка насилия вдоль пограничной стены между Израилем и сектором Газа в этом месяце угрожала еще одной эскалацией между двумя сторонами, но наличные Катара могут помочь ослабить напряженность.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье предупредил ХАМАС, что без колебаний начнет «широкомасштабную операцию» в Газе.

Однако многие аналитики считают, что он хочет избежать конфликта с непредсказуемыми результатами во время кампании за переизбрание на выборах 9 апреля.

Катарский комитет по восстановлению Газы в своем заявлении сообщил, что «в понедельник началось выделение четвертой суммы денежной помощи бедным семьям в секторе Газа».

В общей сложности 55 000 семей в блокадном анклаве получат выплаты по 100 долларов каждая.

Тысячи палестинцев можно было увидеть в очереди на почтовых отделениях по всей Газе.

«Я здесь, чтобы получить 100 долларов, но 100 долларов не решают кризис», - говорит 40-летний Бассам Халил Джабер. - «Нам нужны постоянные решения, а этот грант является лишь временным решением».

В ноябре государство Персидского залива, которое является давним союзником ХАМАС, выделило около 15 миллионов долларов в месяц на помощь в течение шести месяцев.

В обмен на это ХАМАС взял на себя обязательство относительного спокойствия вдоль израильской границы, которая с марта 2018 года осаждается протестами, поддерживаемыми ХАМАС.

Но сделка стала основным яблоком политического раздора в Израиле, территория которого использовалась для доставки наличных денег, а также в самой Газе.

Часть средств первоначально использовалась для выплаты заработной платы сотрудникам ХАМАС, но это было прекращено после политической критики в Израиле.

Вместо этого большая часть денег будет направлена для программ Организации Объединенных Наций.

Густонаселенная, обнищавшая прибрежная полоса, население которой составляет около 2 миллионов человек, находится под разрушительной израильской блокадой более десяти лет. ХАМАС и Израиль вели три войны с 2008 года.