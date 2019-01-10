Отдать деньги ХАМАС, не смущая Нетаньяху — миссия невыполнима?

Катар, взявшийся финансировать зарплаты гражданских сотрудников в блокадной Газе, столкнулся с проблемой — израильское обществе совершенно иррационально ненавидит саму идею помощи ХАМАС, даже если такая помощь приводит к миру. Соответственно, лидеры Израиля вынуждены оглядываться на мнение общественности и не могут позволить катарцам финансировать Газу. О сложностях в связи с этим финансированием на страницах Al-Monitor пишет израильский журналист Шломи Эльдар.

Это было полностью предсказуемо. Руководители израильского оборонного ведомства считают, что финансовая субсидия Катара для Газы сыграла важную роль в предотвращении вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС, но сейчас третья часть этой субсидии находится под угрозой. По состоянию на 8 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о том, что деньги не должны переводиться в сектор Газа, а ХАМАС вновь угрожает Израилю.

Даже во время первого платежа в ноябре 2018 года Нетаньяху был вынужден сопротивляться резкой критике со стороны членов коалиции и оппозиции. Они утверждали, что он уступил ХАМАСу. Министр Нафтали Беннетт сказал, что Израиль платит «деньги за защиту» террористической организации, которая угрожает Израилю. Фактически, катарский платеж был одним из основных факторов, которые угрожали стабильности его правительства. Министр обороны Авигдор Либерман оставил коалицию из-за нее, заявив, что израильская политика в отношении Газы была слишком «слабой». Либерман знал то, что пытается скрыть Нетаньяху: нет никакого способа утверждать, что ХАМАС является террористической организацией, которая инвестирует свою ресурсы для рытья «туннелей террора» и улучшения своего военного потенциала, если вы переправляете чемоданы, набитые деньгами, через контрольно-пропускной пункт в Эреце.

В отличие от первого взноса, когда 6 декабря был выплачен второй взнос, фотографий чемоданов, набитых наличными, уже не было. Хотя все это было частью плана по смягчению общественного неодобрения, он все же оставил трещину в доспехах «Мистера Безопасность», так и не избавив Нетаньяху от ожидаемой критики.

Ави Габбей, председатель сионистского лагеря, который с тех пор распался, обрушился на политику Нетаньяху, сказав: «Миллионы долларов в настоящее время текут через Израиль в ХАМАС - коррумпированные деньги [идут] в карманы террористов, которые стреляли по жителям юга. Этот коррупционный подход может быть изменен. Это должно быть изменено».

С тех пор все стало еще сложнее. Нетаньяху назначил себя министром обороны, чтобы заменить Либермана, он назначил досрочные выборы и теперь борется изо всех сил, чтобы не дать генеральному прокурору предъявить ему обвинения в совершении уголовного преступления перед предстоящими в апреле выборами. 7 января Нетаньяху пообещал израильтянам «драматическое заявление», но на самом деле выглядел довольно нервным и испуганным, когда он жаловался на правовую систему страны, и потребовал, чтобы ему разрешили выступить против государственных свидетелей, давших показания против него. Учитывая все это, представляется крайне маловероятным, что он будет готов подвергнуться дальнейшей критике за передачу даже половины чемодана наличных денег в сектор Газа.

Согласно статье в газете The New Arab от 27 декабря, Нетаньяху послал ХАМАС сообщение о том, что он хочет долгосрочного прекращения огня прямо сейчас, потому что он перенес выборы в Израиле. А ХАМАС хочет катарских денег. Неспособность передать их может привести к нежелательному вооруженному конфликту между ХАМАС и Израилем. Кроме того, сейчас происходит углубление разногласий между ХАМАС и Палестинской администрацией (ПА), которая все еще остается в этой истории где-то на заднем плане. 6 января президент Махмуд Аббас приказал инспекторам ПА покинуть пограничный пункт Рафах между Газой и Египтом. Это был последний шаг в целой серии мер, с помощью которых он пытается отделить свое правительство от сектора Газа, который уже более десяти лет не контролируется ПА.

Суть в том, что 15 миллионов долларов так и не были переведены в Газу в этом месяце. В ответ 6-7 января ХАМАС или какая-то группа, действующая от его имени, выпустили ракету с предупреждением по Израилю. Ракета была сбита системой ПРО «Железный купол». Это был недипломатичный способ ХАМАС заявить о своем намерении: не будет денег, значит будут ракеты. В ответ израильские военно-воздушные силы подвергли бомбардировке «несколько целей в тренировочном лагере ХАМАС в северной части сектора Газа». Именно так Израиль предупреждает ХАМАС, чтобы избежать эскалации насилия.

В последние несколько дней катарский эмиссар в Газе Мухаммад аль-Эмади попросил руководство ХАМАС дать ему и Израилю время, чтобы придумать творческие способы перевести деньги, не вызывая гнева общественного мнения в Израиле. Но не все так просто. Какого вида проверки будут проходить деньги, переданные ХАМАС? И как их можно очистить от отпечатков Нетаньяху, если они повсюду? Неофициальная шутка, которую сейчас можно услышать в израильской гражданской администрации, заключается в том, что лучший способ перевести деньги в Газу - через туннели. Если серьезно, хотя Израиль понимает, что эти деньги необходимы, то, как они на самом деле попадают в Газу, является большой проблемой.

В ответ на критику Нетаньяху похвастался, что Израилю известно имя каждого, кто получает зарплату в секторе Газа, и что эти деньги будут использоваться только для выплаты зарплаты людям, работающим на гражданской службе. Катар даже выручил его, сообщив, что с последней партии остались невостребованными 150 000 долларов. Другими словами, все находится под строгим контролем, и ни один цент не был переведен в военный фонд ХАМАС.

Недавно Израиль изучал возможность передачи чемоданов денег в Газу через пограничный переход Рафах, чтобы перенести ответственность на Египет. Это было бы лучшим решением, по крайней мере, с точки зрения Нетаньяху. Проблема в самом Египте. Хотя Каир настаивает на договоренности и посредничестве между двумя противоборствующими сторонами, его враждебное отношение к Катару остается почти непреодолимой проблемой. Таким образом, египтяне абсолютно не хотят допускать Катар в страну, даже для того, чтобы помочь палестинцам.

Представитель министерства обороны Израиля заявил Al-Monitor на условиях анонимности: «Египтянам наплевать, если взорвется сектор Газа. Для них важно только, что они не имели никакого отношения к катарцам».

Израиль также рассматривает возможность возложить задачу по переводу денег в Газу странам-донорам. Проблема в том, что Катар не хочет скрывать денежный след. Эти деньги - это дар катарцев народу Газы. Поэтому отсутствие ссылки на Катар как отправителя денег означает отсутствие денег для сектора Газа.

Итак, что же остается? Существует возможность перевести эту сумму непосредственно в банк в Газе, где представитель Катара забирает ее и немедленно распределяет ее на счета всех, кому причитается зарплата. Проблема заключается в том, что реальные деньги все равно нужно будет физически переводить в Газу, чтобы вновь оплачиваемые работники могли получать свою зарплату. Тем не менее, из всех вышеупомянутых вариантов Израиль предпочитает именно этот.

Между тем, неспособность немедленно перевести катарские деньги в Газу может ускорить вооруженный конфликт с ХАМАС. Как пояснил источник: «Деньги предназначены для жителей Газы. Без зарплаты или минимальной возможности совершать покупки сектор Газа рухнет. Это означает больше демонстраций вдоль пограничной ограды, больше зажигательных воздушных шаров и, возможно, еще больше ракет ». Он утверждает, что до сих пор ХАМАС предотвращал массовые демонстрации вдоль пограничного забора, но такое экономическое давление может заставить жителей Газы потерять надежду и рискнуть на другую пограничную войну, просто потому, что у них нет выбора.

Насколько терпелив ХАМАС? На этот вопрос действительно могут ответить только они, хотя, похоже, их терпение уже истощилось. Скорее всего, оно исчезнет через несколько дней.