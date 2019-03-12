Алжир: Бутефлика уходит, выборы отложены

Протестующие алжирцы все таки добились своего — по крайней мере на первом этапе.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что не будет претендовать на пятый срок, и отложил президентские выборы в стране на фоне массовых акций протеста против его предложения о переизбрании.

В сообщении, которое было передано официальным информационным агентством APS в понедельник, 82-летний лидер также заявил, что выборы пройдут после национальной конференции по политической и конституционной реформе, которая должна быть проведена к концу 2019 года.

«Президентских выборов 18 апреля не будет», - сказал Бутефлика в связи с запланированной датой голосования, добавив, что он отвечает на «неотложное требование» народа.

Драматические события последовали за неделями массовых демонстраций против плана Бутефлики о продлении его 20-летнего правления. Миллионы людей на улицах Алжира вышли в беспрецедентной акции протеста.

Но в понедельник протест сменился массовым празднованием. Люди махали флагами, звенели автомобильные сигналы, толпы прыгали и пели государственный гимн.

Другие были более осторожны, и напоминали, что отказ Бутефлики от выдвижения на пятый срок это лишь первый шаг. Бутефлика не назвал дату или график отложенных выборов, а до тех пор он остается у руля государства.

Критики говорят, что они опасаются, что эти шаги могут проложить путь президенту к выбору подобранного преемника. Другие рассматривали его решение отложить выборы на неопределенный срок как угрозу демократии в Алжире.

Оппозиционеры говорят, что не верят, будто режим и его система рухнут. «Это режим, состоящий из разных слоев и кругов власти. У них есть аппаратчики [правящей партии] FLN, у них есть бюрократия, политическое и военное руководство, и у них есть бизнес-магнаты»

Бутефлика также сообщил, что произойдет перестановка в правительстве. По сообщению APS, премьер-министр Ахмед Уяхья подал в отставку в понедельник и был заменен министром внутренних дел Нуреддином Бедави. Рамтан Ламамра был назначен заместителем премьер-министра - раньше такой должности не было.

Однако, большинство наблюдателей сейчас занимает один важнейший вопрос — что теперь скажет армия? Пример Египта показывает, что это может быть решающий момент. Допустит ли армия новые протесты в следующую пятницу? Сейчас кажется, что режим Бутефлики ушел, но означает ли это, что алжирцы смогут вернуть себе государство в гражданском порядке?

Безусловно, армия посылала сигналы сочувствия демонстрантам, а начальник генштаба заявил в воскресенье, что у военных и у людей общее видение будущего, сообщило государственное телевидение. Но «общее видение будущего» было и у Сиси с народом, который вышел против Мурси в Египте, а закончилось все в итоге хунтой.

В Алжире, который до сих пор помнит тяжелые годы гражданской войны, тема стабильности и мира особенно актуальна, и это как раз те вещи, через которые может себя легитимизировать армия.

В любом случае, мы скоро узнаем.