Алжирские протесты: последние новости

В минувшую пятницу сотни тысяч людей вышли на улицы в Алжире, чтобы чтобы призвать больного президента Абдельазиза Бутефлику не баллотироваться на пятый срок. Государственные СМИ описали толпу не иначе как «человеческий поток».

Это была самая большая общенациональная демонстрация в Алжире за последние 30 лет. Случилась она всего лишь на следующий день после того как Бутефлика призвал народ не протестовать, потому что протест может привести страну к хаосу.

В качестве уловки, правительство пошло на такой шаг как объявление без всякого объяснение причин каникул для студентов на 10 дней раньше запланированной даты. Предполагается, что студенты разъедутся по домам и не будут принимать участие в демонстрациях.

Тем не менее, студенческие организации обещают продолжить митинги, несмотря на то, что университетские и студенческие городки закрываются.

Многие магазины в столице были закрыты, и жители говорят, что движение поездов было приостановлено.

Всеобщая забастовка охватила средиземноморские нефтяные порты страны Скикда и Беджая, но, по словам сотрудников порта, экспорт не пострадал.

Хотя митинги в Алжире и в других местах были в основном спокойными, по сообщениям, полиция использовала слезоточивый газ в нескольких районах столицы, в том числе для перекрытия дороги к президентскому дворцу.

Государственные СМИ также сообщили, что силы безопасности арестовали 195 протестующих, сославшись на преступления, в том числе мародерство.

А сегодня в страну наконец то прибыл и сам «виновник торжества» - президент Бутефлика. Его самолет в воскресенье прилетел в военный аэропорт Буфарик (к юго-западу от столицы Алжира) из швейцарского города Женева, где 82-летний лидер две недели проходил медицинскую проверку.

Государственное телевидение передало заявление президента, в котором говорилось, что он вернулся в Алжир после обычных медицинских осмотров. Позже были показана фото, на которых президентский конвой покидает аэропорт.