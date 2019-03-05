«Через 15 лет треть населения России будут мусульманами» — Равиль Гайнутдин

В ближайшие 15 лет доля мусульман среди населения России может возрасти до 30 процентов. Об этом заявил председатель духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин.

«По прогнозам специалистов, в чьей компетентности мы не сомневаемся, через полтора десятка лет до 30 процентов населения России будут составлять мусульмане», — сказал Гайнутдин, выступая в Госдуме РФ на научно-практической конференции на тему «История ислама в России: традиции патриотизма и сосуществования».

Муфтий напомнил, что в 2018 году на Курбан-байрам, по официальным данным правоохранительных органов, на молитву пришли более 320 тысяч мусульман.

Интересно, что с муфтием Гайнутдином согласны и некоторые представители Русской православной церкви. Так, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что считает прогнозы Гайнутдина верными, так как в мусульманских семьях обычно больше детей.

«Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы», — предсказал представитель Русской православной церкви (РПЦ).

По мнению Смирнова, изменить ситуацию «уже поздно».

К Смирнову на самом деле стоит прислушаться просто потому, что это голос одного из лидеров РПЦ, занимающего важный пост церковный пост. И этот голос очевидно не считает чеченцев и ингушей россиянами, зато всерьез считает, что Россию будут населять какие-то «арабы».

Что же касается прогнозов Гайнутдина, то как бы не радовала такая цифра мусульман, надо сказать, что серьезные исследователи, например центр Пью, указывают гораздо более скромную цифру мусульман в 15% от общего населения России к 2040 году. Учитывая что цифра 2020 года ими указывается как 11,4%, это без сомнений рост, и в целом демографы и социологи действительно предрекают рост мусульманского населения в России. Но это совсем не треть, о которой говорит Гайнутдин, и крайне маловероятно, чтобы «чеченцы, ингуши и арабы» (без татар, чья демография ненамного лучше русской) вдруг составили бы треть российского населения всего через 15 лет.

Опровергнуть прогноз Гайнутдина мы вынуждены по причине того, что очень многие мусульмане воспринимают такие прогнозы как самоуспокоительную пилюлю. Дескать, мы и так всех «перерожаем», нас и так скоро будет больше. А между тем, само выживание исламской общины находится под угрозой даже в тех местах, куда Ислам пришел более тысячи лет назад. У нас причин для беспокойства не меньше, чем у Дмитрия Смирнова, даже если они и несколько иного характера.

В целом, мы рекомендуем взвешенный и сбалансированный подход к прогнозам — количество мусульман будет расти, но их качество зависит от нас.