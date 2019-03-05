Сын Бин Ладена лишился саудовского гражданства

Саудовская Аравия лишила сына убитого бывшего лидера Аль-Каиды* Усамы бен Ладена его гражданства, говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии, опубликованном в государственных СМИ.

Решение было принято королевским приказом в ноябре, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в газете Умм Аль-Кура.

Примечательно, что об этом стало известно лишь на следующий день после того, как США объявили о вознаграждении в размере до одного миллиона долларов за информацию о местонахождении младшего Бин Ладена.

Хамза бин Ладен, которого Государственный департамент США назвал «новым лидером» в «Аль-Каиде», с 2017 года классифицируется как «террорист».

Согласно заявлению Госдепартамента, он опубликовал в Интернете аудио- и видеосообщения, призывающие к нападениям на западные столицы, и пригрозил местью за убийство своего отца в 2011 году американскими силами.

Он также пригрозил преследовать граждан США за рубежом и призвал саудовские племена объединиться с йеменским отделением Аль-Каиды для борьбы с саудовским государством.

Текущее местонахождение Хамзы бен Ладена неизвестно, и неясно, имеет ли он другое гражданство. Американцы предполагают, что он может находиться где-то на афганско-пакистанской границе.

Ну и конечно нельзя не заметить, что лишение гражданства Бин Ладена произошло в тот самый момент, когда многие страны Запада (и не только Запада) решают, что им делать с тысячами добровольцев, уехавших в Сирию и Ирак на территорию ИГИЛ*. Многих таких людей уже лишили гражданства, так что в случае с саудовским Бин Ладеном можно вспомнить, что дурной пример заразителен.

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