Алжир: предложение Бутефлики о неполном сроке не было принято

Тысячи алжирцев устроили новые протесты после того, как президент Абдель-Азиз Бутефлика предложил устроить перевыборы через год после выборов в следующем месяце. Как и следовало ожидать, это предложение не смогло успокоить общественный гнев против его попытки добиться пятого срока полномочий.

В письме, зачитанном по государственному телевидению в воскресенье, вскоре после того, как 82-летний президент через своего представителя оформил свою кандидатуру, больной лидер пообещал организовать инклюзивную национальную конференцию, которая назначит дату и подготовит новые, в которых он уже не будет участвовать.

В заявлении, сделанном в ответ на беспрецедентное массовое движение протеста против его 20-летнего правления, Бутефлика также пообещал улучшить перераспределение богатств нефтедобывающей страны и создать лучшие экономические возможности для алжирцев.

Обещаний, однако, оказалось мало, чтобы подавить разочарование протестующих.

Поздно в воскресенье сотни молодых людей собрались на площади Аудина в Алжире, выкрикивая лозунги, осуждающие кандидатуру Бутефлики.

По свидетельствам очевидцев и местным телевизионным кадрам, в понедельник тысячи других организовали новые антиправительственные акции протеста в столице и других городах, включая Оран, Константина и Буйру.

«Эти демонстрации показали, что алжирское население не наивно. Мы не верим президенту Бутефлике, когда он говорит, что готов уйти в отставку в ближайшем будущем. Это новый маневр режима, чтобы найти способ выиграть время» - говорят оппозиционеры.

В тоже время самое обращение Бутефлика и предложение маневра с перевыборами через год служит для оппозиции свидетельством того, что правительство всерьез воспринимает протесты, и понимаем, что больше не может выжить без изменений.